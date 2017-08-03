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Şoke eden görüntü! Ağaca asılı bulundu...

Tekirdağ Çerkezköy'de ormanlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 09:31
Şoke eden görüntü! Ağaca asılı bulundu...

Çerkezköy'de ormanlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Zülkuf Talu'nun yaptığı ön incelemenin ardından bulunan erkek cesedinin 35 yaşındaki Turan Umuç isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. Erkek cesedini ilk gören görgü tanıkları asılı erkek cesedini ilk gördüklerinde maket sandıklarını ve daha sonra ceset olduğunu anladıklarını ifade ettiler. Hemen polise giden görgü tanıkları olayın ortaya çıkmasında büyük rol oynadı.

Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 09:31
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