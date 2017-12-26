Şoke eden gelişme! Suriye'de yeni bir terör örgütü daha...

Suriye’de 2 yıldır PKK ile birlikte ülkenin üçte birini işgal eden ABD, PKK terör örgütünü kamufle amaçlı yeni bir terör yapılanması kurdu. “Ceyş el Suri, el Cedit” ismi verilen kamufle terör örgütü için Hasek’e ve Deyl Zor’da 3 özel kamp tahsis edildi. 2 bin 500 militan bu amaçla PKK’dan tabela örgüte nakledildi. Yeni örgütün flama, kıyafet ve göstermelik yönetim kadroları sömürge valisi Brett Mcgurk tarafından belirlendi.

AYNI SENARYO YİNE SAHNEDE

ABD’nin tüm kamufle çabalarına rağmen PKK’nın tabela değiştirmiş hali olan Suriye Demokratik Güçleri eliyle başta Haseke, Halep Kırsalı ve Rakka olmak üzere Suriye’nin birçok bölgesinde tehcir, yağma ve toplu katliamlar yapıldı. DEAŞ’la yapılan arka plan ittifakları ve SDG eski sözcüsü Talel Sülo’nun Türkiye’ye sığınması sonrası yaptığı açıklamalara ek olarak, ABD Özel Kuvvetler Komutanı’nın “SDG sadece bir tabela hilesiydi” şeklindeki itirafları, oynanan kirli senaryoyu günyüzüne çıkardı.

TABELA ÖRGÜTÜ KANDİL YÖNETECEK

Haseke eski Valisi Muhammet Şimali yaptığı açıklamada, "ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri üzerinden sürdürdüğü aldatmaca ve PKK ile kurduğu ilişki tamamen alenileşti, Pentagon bir süredir alternatif arayış içerisinde idi ve Yeni Suriye Ordusu bu amaçla hazırlanıyor, yakın bir dönemde sahaya sürülebilir" diye konuştu. Yeni Suriye Ordusu girişimini kirli senaryonun devamı olarak niteleyen Şimali, ABD’nin, yeni paravan örgütün Arap aşiretlerden oluştuğu yönünde propaganda yürüteceğini; ancak bu oluşumu Kandil’in yöneteceğini belirtti.

30 BİN KİŞİLİK ORDU

PKK’nın saha uzantısı olarak yeni dönemde görev verilecek CSC için 2 bin 500 militan hazır hale getirildi. Aralarında Deir ez Zor ve Haseke Arap aşiretlerinden militanların da yer aldığı yapı, PKK’nın Suriye kadrolarının katılımı ile 30 bin kişilik orduya dönüştürülecek. ABD’nin kara ve havadan sevkettiği tüm silah ve cephane de yeni tabela örgüte devredilecek. Yeni Suriye Ordusu’nun Komutanlığını Muhaned Talaa yürütüyor. Pentagon, yeni paravan örgüt için Haseke ve Deir ez Zor’da eğitim ve lojistik karargahlar tahsis etti.

Kaynak: Yeni Şafak