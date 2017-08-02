Sokaktan gelen gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi

Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak’ta yaşayanlar, apartmanın etrafından gaz kokusu geldiğini söyleyerek polis ve itfaiyeye haber verdi. Polis, iftaiye ve 112 Acil ekipleri ile doğalgaz firması görevlileri sokağa yönlendirildi. Ekipler sokağın girişindeki 4 katlı binanın çevresinde yaptığı araştırmada sadece derisi kalmış kedi leşiyle karşılaştı. Kokuya neden olan kedi leşi alınarak çöpe atılırken çevre sakinleri rahat bir nefes aldı.







