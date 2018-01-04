Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sokaktaki hayvanlar için askıda mama uygulaması

İzmi'te bir petshop sokak hayvanları için askıda mama uygulaması başlattı.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:08
Sokaktaki hayvanlar için askıda mama uygulaması

İzmit'te petshop dükkanı bulunan Eren Başer, sokak hayvanları için askıda mama uygulaması başlattı. Eren Başer, hayvanseverlerin bağışladığı 2 liralar ile mahalle aralarında hayvanların mama bulamayacakları yerlere mama bırakıyor. Yaklaşık 3 ay önce askıda mama uygulamasını başlattığını söyleyen Eren Başer, "3 aydır askıda mama uygulamasını yapıyorum. Askıda ekmek var da neden askıda mama olmasın mantığıyla harekete geçerek başladık. İnsanlarımız çok duyarlı ve yoldan geçerken afişlerimizi görüyorlar. 2 lira bırakıyorlar ve ben de bu paraları topluyorum. Daha sonra İzmit Yürüyüş Yolu, Serdar Mahallesi gibi genelde hayvanların yiyecek bulamayacakları noktalara mamayı bırakıyorum. Kış aylarında çok daha fazla protein toplasınlar diye yaş mama bırakmayı tercih ediyoruz. Hayvansever vatandaşlar duyarlı, 2 lira onlara fazla gelmiyor. Hayvanlara mama vermeye gittiğimde beni beklediklerini görüyorum. Çok mutlu oluyorum" dedi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli orduyu vurdular... 72 ölü...
    1. Milli orduyu vurdular... 72 ölü...
    2. Van'da 14 asker ve polise FETÖ gözaltısı
    3. Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı..
    4. Kore Gazisi Şerif Sözer, son..
    5. Lise öğrencisi öğretmenini yumrukladı
    6. Kayseri'deki FETÖ/PDY davalarında..
    7. Ev alacaklar ya da satacaklar dikkat!
    8. Torino'da Sinisa Mihajlovic dönemi..
    9. Bakan Faruk Özlü: ABD’de görülen dava;..
    10. Sokaktaki hayvanlar için askıda mama..
    11. Elitaş: "Gezi olayları" nasıl ise..
    12. Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6..
    13. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    14. Hiç geçmediği köprüden cezasından..
    15. Ümraniyeli kadınlar meslek sahibi oluyor
    16. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    17. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    18. Kahramanmaraş'ta kadınlara özel otobüs
    19. Pakistan ile Hindistan askerleri..
    20. Eli kanlı İsrail askeri Batı Şeria’ya..
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha