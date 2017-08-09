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Sokaktaki canlıları besleme çalışmaları sıkılaştırıldı

Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalan sokak hayvanları için Kağıthane Belediyesi günlük rutin hizmetlerini sıklaştırdı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:43
Sokaktaki canlıları besleme çalışmaları sıkılaştırıldı

İlçe sınırları içerisinde sokak hayvanları için 100'e yakın beslenme ve 150 adet su noktası oluşturan Kağıthane Belediyesi, bu noktalara günlük 200 kilo kedi ve köpek maması ile 200 litre su bırakıyor.

Belediye ekipleri aynı zamanda büyük restoran ve gıda şirketlerinde artan yemekleri toplayarak ormanlık alanlardaki belirli beslenme noktalarına ulaştırıyor. Sadece kedi ve köpek için değil, kuşlar için de besleme noktalarının bulunduğu Kağıthane'de özellikle yaz aylarında hayvanların susuz kalmaması için çalışmalar arttırıldı.

Sıcak havalarda  sokak hayvanlarının  en çok ihtiyaç duyduğu besin olan suyun, en hızlı ve kolay yoldan ulaştırılması için besleme aracına su tankeri monte edildi. Ayrıca Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarının günlük beslenmesi amacıyla bu iş için daimi personeller görevlendirdi.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları değerlendiren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ''Sokaktaki canlarımızın aç ve susuz kalmaması için yılın her günü besleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz aylarında su ihtiyacının önemi artıyor. Özellikle kediler susuz kaldıklarında tüylerini temizleyemiyor ve daha çabuk hastalanabiliyorlar. Bunu önlemek için de yaz aylarında besleme çalışmalarımızı sıklaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:43
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