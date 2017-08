Sokakta kıyma çekmenin cezası 3 bin 200 TL

Kurban Bayramı, 1 Eylül itibariyle tüm İslam alemince kutlanacak. Bayramda milyonlarca Müslüman kurban vazifesini yerine getirecek. Kurbanda kesilen etlerin zarar görmemesi ve etlerin muhafaza edilmesi konusu büyük önem arz ederken, kesilen etlerin nerede kıyma çektirileceği de önem taşıyor. Konu hakkında Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı ve Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, açıklamalarda ve uyarılarda bulundu.

SOKAKTA KIYMA ÇEKMENİN CEZASI

Sokaklarda belgesiz ve hijyensiz kıyma çekmenin ağır para cezası olduğunu vurgulayan Nail Kırmacı, "Sertifikası olmadan ve sağlıksız şekilde kıyma çekenlere 3 bin 200 TL para cezası kesilecek. Bu cezalar, et işleme kapsamına girerse ceza miktarı daha da ağır olur. İşleme kayıt belgesi olmayan ya da hijyen kurallarına uymadan kıyma çekenlere 3 bin 200 TL para cezası kesilecek. İşletme kayıt belgesi olan fakat hijyen kurallarına uymayanlara da ceza kesilecek" dedi.

"HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN"

Her meslek grubunun kendi işini yapması gerektiğinin altını çizen Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen ise, "Herkes kendi işini yapsın. Vatandaşlar ve yetkililer iş kasaplara geldiğinde bizden her türlü hijyen koşulunu istiyor. Etlerde çok az bir bakteri bile olsa kasaplara ağır cezalar kesiliyor. Kasaplıkla alakası olmayan bazı insanlar, 1 sene boyunca beklettiği, kir ve pas içerisindeki kıyma makinesini kurban bayramında sokağa çıkartıyor ve kıyma çekiyor. Bir çok alakasız meslek grubundan insan da dükkanlarına astıkları yazılarla kıyma çekebileceklerini beyan ediyorlar. Bu işleri kasapların yapmasını, alakası olmayan insanların da cezalandırılmasını istiyoruz. Bayramda ayrıca acemi kasaplar da mal kesmeye kalkmasın. Her kurban bayramında kendini kesenleri görüyoruz. Ya da işi bilmeyen insanlar hayvanı mundar edebilirler. Kasapların büyükbaş hayvanı 300-400 TL arasında, küçükbaşı ise 150-200 TL arasında keser" diye konuştu.

KURBAN ETLERİ NASIL SAKLANMALI?

Kurban etlerinin nasıl muhafaza edilmesi gerektiği hakkında da bilgiler veren Şen, şunları söyledi: “Vatandaşlar kurban etlerini ilk önce 1 saat kadar normal oda sıcaklığında bekletsinler. Etlerin direkt buzluğa ya da dondurucuya atılmaması gerekiyor. Kıyma çektirecek vatandaşlar da etlerini 2. gün kıyma çektirsinler. Çektirilen kıymalar da hemen donduruculara konulmasın. Etler kesildikten hemen sonra sıcağı sıcağına buzdolabına ya da donduruculara konulursa etler haşlanır ve yeşilleşmeye başlar. Bu aynı zaman da etin bozulmasına da neden oldur. Etlerin saklanmasındaki en önemli unsurlardan birisi de etlerin dinlendirilmesidir. Etler kesildikten ve ayrıldıktan sonra süzgeçli kaplara bölüşülmesi gerekiyor. Bu şekilde bekletilen etler, süzgeçli kaplar halinde dolabın normal yerinde 1 gün dinlendirilmelidir. Etlerin kanı böylece süzgeçli kabın altına toplanacak ve et soğutulmuş olacak. Bu işlemin ardından etler 1 gün sonra dondurucuya ve buzluğa konulabilir. Etlerin dinlendirilmesinden sonra, paketleme işlemi de önem arz ediyor. Etlerin küçük parçalanması da korunmasında yardımcı olabilir. Etler ne kadar çok paketlenirse, o kadar iyi muhafaza olur. Paketlerin de hava almaması gerekiyor. Vatandaşlar etleri özellikle vakumlayarak, paket yaptıktan sonra donduruculara koysunlar.”

Etlerin saklanması yönünde görüş bildiren diğer kasaplar da paketlenmeyen etlerin 1 günlük soğutulma işlerinin ardından, özel kaplarda açık bir şekilde soğutucularda bekletilebileceğini söylediler.