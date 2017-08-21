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Sokaklardaki yol çalışmaları tamamlanıyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü kilitli beton parke çalışmaları kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesinde 3 sokakta çalışmalarını tamamlarken bir sokakta ise sona yaklaşıldı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:57
Sokaklardaki yol çalışmaları tamamlanıyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların yol ihtiyacını gidermek için çalışmalarını merkez ve kırsal mahallelerde sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların yollardan doğan mağduriyetleri yaşamaması için program dahilinde kilitli beton parke, stabilize ve bakım onarım ile yeni yol açma çalışmalarını devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmaları kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesinde 9840, 9841 ve 9843 numaralı sokaklarda başlattığı beton parke döşeme çalışmalarını tamamlayarak, yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu. Ayrıca, 9821’inci sokakta sürdürülen parke döşeme çalışmasının da, ekipler tarafından kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ahmet Yesevi Mahallesinde bugüne kadar toplam 25 ayrı sokakta parke döşeme çalışmasının tamamlandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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