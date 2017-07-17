Sokaklarda öldürüp selfie çektiler

Musul operasyonunun sona erdiğinin açıklanmasının ardından kentten çok sayıda infaz görüntüsü gelmeye başlamıştı. Bağdat hükümetine bağlı güçler tarafından sokak ortasında öldürülen kişilere ait olduğu belirtilen görüntülerin ardından hükümet soruşturma açılacağını açıklasa da, infazlar sona erdirilemedi.

Kimi aktivistlere göre, bölgedeki yerel sivil halka öncelik gerçekleştirilen bu infazlar bir 'soykırım' anlamı taşımakta. Özellikle erkeklerin infaz edildiği görüntüler dehşet verici boyutlarda.

Bölgeden gelen son infaz görüntüsünde Haşdi Şaabi çatı örgütü milisi olduğu ifade edilen bir kişi, sokak ortasında kim olduğu belli olmayan bir erkeği önce öldürüp, ardından da selfie çekiyor.

Görüntülerde incelendiğinde öldürülen kişinin ellerinin bağlı olduğu anlaşılıyor.