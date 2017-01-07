Sokaklara çıkıp laiklik provokasyonu yaptılar!

Türk-Kürt, Alevi-Sünni provokasyonlarının tutmamasının ardından laiklik üzerinden yapılan kışkırtmalara bir yenisi daha eklendi.

Eklenme: 07 Ocak 2017, 22:28
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YENİAKİT.COM.TR - Alevi-Sünni, Türk-Kürt provokasyonlarının tutmamasının ardından laiklik üzerinden milletimizi provoke etmeye uğraşanlar kahve kahve gezmeye başlamış, üniversitelerde öğrencileri kışkırtmaya çalışmış, kapılara bildiri dağıtmışlardı.

Yapılan provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. CHP Bağcılar Gençlik Kolları'nın Twitter hesabından paylaşılan videoda, sokakta bağıra bağıra gezerek milletimizi rahatsız eden şahısların provokasyonu sosyal medyada tepki çekti.

Şahıslar hakkında yetkili mercilerin işlem yapması bekleniyor.

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