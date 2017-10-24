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Sokaklara çıkıp isyan başlatacaklar

İspanya’da Özerk Katalonya Bölgesi’nde polis dahil tüm kurumların merkezi hükümete karşı sivil itaatsizlik başlatması bekleniyor.

24 Ekim 2017 Salı 18:24
Sokaklara çıkıp isyan başlatacaklar

Bağımsızlık yanlısı Popular Unity Candidacy (CUP) yaptığı açıklamada referandum sonrası Madrid hükümetinin tavrının "Francisco Franco diktatörlüğünden bu yana Katalan halkına yapılmış en büyük hakaret" olduğunu savunarak, "Bu hakaret muazzam bir sivil itaatsizlik şeklinde yanıtını alacaktır" dedi.

İtfaiye görevlileri, öğretmenler ve öğrenciler 155. Maddeyi etkinleştirerek bölgenin özerkliğini askıya alan merkez hükümeti grevler ve protestolarla tehdit ediyor.

İspanya’da Madrid hükümeti, Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya alma kararını Cuma günü oylayacak.

Özerk Katalonya Bölgesi’nin parlamentosu ise bu adıma karşı ne tedbir alacağını Perşembe günü görüşecek.

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de, Santamaria Katalonya Bölgesi lideri Carles Puigdemont’un bu haftasonu görevinden alınacağını söyleyerek, "Artık herhangi bir imza yetkisi olmayacak, karar alamayacak ve maaş alamayacak" dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 18:24
  1. Madrid
  2. Popular Unity Candidacy
  3. ispanya
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