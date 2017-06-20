Sokaklar ceset kaynıyor... Muhaliflerden darbe!
Suriye'nin güneyindeki Dera'da çatışmalar günden güne şiddetleniyor. Bölgede çok sayıda Şii milis öldürüldü.20 Haziran 2017 Salı 20:02
Suriye'nin güneyinde yer alan Dera'da Esed rejiminin, şehri ikiye bölen nehrin güneyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırıları devam ediyor.
Şehirde "Bunyan El Mersus" operasyon odası altındaki muhaliflerin ve diğer Özgür Suriye Ordusu güçlerinin rejim saldırılarına karşı direnişi sürüyor.
46.Tümen Liwa Fursan Horan gurbu girdiği çatışmalarda çok sayıda Esed askerini öldürdü.