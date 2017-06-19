Sokak sokak gezip iftar yemeği veriyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olan Sezgin, okul mutfağında hazırladığı yemekleri kendi tasarladığı kamyonla iftar öncesi ilçe sokaklarında gezerek dağıtıyor.

Dağıtılan iftarlıkları tadan vatandaşlar, yemekleri dünyaca ünlü bir şefin yaptığını duyunca şaşkınlığını gizleyemiyor. Sezgin, dağıttığı iftarlıklardan tadan insanların hayır duasını almasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

“BU İŞİN MANEVİYATI ÇOK YÜKSEK”

Sezgin, “Bizim işimiz yemek yapmak. Nerede ve ne için olduğuna bakmaksızın iyi yemek yapmaya çalışırız. Bu işin maneviyatı çok daha yüksek. Aldığımız yüzlerce madalya ve kupadan çok daha değerli. Herkes gelip teşekkür edip dua ediyor. Zaten aşçılık, şeflik, yemek yapmak böyle bir şey. Doğru noktalarda ulaştığında çok güzel geri dönüşler alıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Her gün farklı yemek yaptıklarına dikkati çeken Köksal, ilginin yoğun olmasından dolayı seneye de bu organizasyonu yapacağını sözlerine ekledi.

İftar yemeklerinden yiyen 45 yaşındaki Vildan Özgür, gezmek için geldiği Davutlar’da ücretsiz iftar için yemek dağıtıldığını görünce aldıklarını belirterek, yemekleri dünyaca ünlü bir aşçının yapmasından dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

“İFTARDA BÖYLE YEMEKLER YEMEK NASİP OLDU”

Gülden Can ise “İftarda böyle yemekler yemek nasip oldu. Hepsi harikaydı. Yemeklerin usta bir aşçı tarafından yapıldığı belliydi. Böyle önemli birinin ellerinden yemek yemek çok güzel.” dedi.