Sokak savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı…

Elazığ'da bugün öğlen saatlerinde 34 ZR 2516 plakalı otomobiliyle Yunus Emre Bulvarı'nda ilerleyen S.A., aralarında husumet olan Zakir Y.nin 34 BY 6949 plakalı aracıyla yanından geçtiğini görünce takip etmeye başladı. Takip sırasında iki araç, Fırat Üniversitesi kavşağında çarpışarak durdu.

Araçlardan inen kişiler arasında taşlı- sopalı kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan bir kişinin tabancayla açtığı ateşle Zakir Y.'yi ayağından yaralandı. 5 kişi de taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zakir Y. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, taş ve sopalarla yaralanan 5 kişi Elazığ'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kavgaya karışan 2 kişi de polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaçan şüpheli ise aranıyor.



