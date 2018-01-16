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Sokak ortasında savaş gibi çatışma

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma, MOBESE kamerasına yansıdı.

16 Ocak 2018 Salı 13:43
Sokak ortasında savaş gibi çatışma

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 473’üncü Sokak’ta, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında dün çıkan, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine önce sopalarla saldırdığı ardından silahlarla ateş ettiği anlar yer alıyor. Görüntülerde, kalabalık caddede, ellerinde tabanca olan tarafların birbirine ateş ettiği sırada, araçtan inen bir kişinin daha elindeki tabancayla rastgele ateş ettiği görüldü.

ARAÇLA KAÇARKEN KÜÇÜK KIZA ÇARPMIŞ

Görüntülere göre, silahlı çatışmanın ardından otomobille olay yerinden kaçmak isteyen bir saldırganın önü, başka bir araçla kesildi. Saldırgan, önündeki araçtan kurtulup, bölgeden kaçmaya devam ederken, yolun karşısına geçmeye çalışan Esra K.’ye (11) çarptı. Küçük kız, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, saldırgan da otomobille olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Esra K., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, silahlı çatışmaya katılan ve kimliği tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada yer alan diğer saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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