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Sokak ortasında korku dolu anlar

Sokakta yürürken, otomobildeki iki kişi tarafından bacaklarına ateş açılan Ramazan Yurttaş (29), yaralandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:05
Sokak ortasında korku dolu anlar

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Esatzade Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Yurttaş sokakta yürüdüğü sırada otomobille yanına aralarında husumet bulunan Yakup Ö. ve Bekir D. geldi. İki kişi, Yurttaş'ın bacaklarına tabancayla ateş ederek kaçtı. Yaralanan Yurttaş, çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yurttaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:05
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