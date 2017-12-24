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Sokak ortasında kanlı infaz

Genç Fenerbahçeliler grubunun önderlerinden olan ve 'Daşdaş Mehmet' olarak bilinen Mehmet Altunkaynak silahlı saldırıya uğradı.

24 Aralık 2017 Pazar 22:52
Sokak ortasında kanlı infaz

Olay, Güngören Posta Caddesi üzerinde bir kahvehane önünde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Mehmet Altunkaynak, Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada arkasından gelen şüpheli bir kişi tarafından kurşunlandı.

'Vurduktan sonra arabaya bindi'

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Altunkaynak’ı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Çevredeki güvenlik kameralarından olayı yapan şüpheli kişinin aramaları sürerken 'Dadaş Mehmet'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Öte yandan olayın görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre “Dadaş Mehmet”i öldürdüğü öne sürülen şahsın kaçtığı sokak içerisinde bir araca binerek olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Cenazesi Göngören'de

Fenerbahçe tribün liderlerinden olan Mehmet Altunkaynak namı değer Dadaş Mehmet’in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Göngören Kuyulu Camii’nden kaldırılılması kararı alındı.

'Kurşun saydırdılar'

Görgü tanıklarından biri, ''Maç çıkışı elinde çay bardağıyla aşağıya doğru yürüyordu, arkadan biri geldi, mermileri saydırmaya başladı kardeşimize. Oda buraya düşüyor. Yapan elemanda buradan kaçarak yolun karşına doğru kaçıp gidiyor. Genç 25 yaşlarında bir çocuktu. 16-17 tane kurşun attılar'' dedi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 22:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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