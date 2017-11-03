Kayseri’de insan kafatası bulundu
Kayseri’de bir vatandaş, evinin bahçe duvarı yanında insan kafatası parçası buldu.03 Kasım 2017 Cuma 14:10
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi 627. Sokak’ta meydana gelen olayda, 38 yaşındaki E.I. isimli bir vatandaş, 155 polis ekiplerini arayarak müstakil evinin bahçe duvarının yanında insan kafatası parçası gördüğünü bildirdi.
Argıncık Polis Merkezi'nden gelen ekipler, E.I.’nın bulduğu kafatasını Emniyet’e götürdü.
Bulunan kafatasının DNA’sından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.