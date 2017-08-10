Sokak ortasında fetöcü propagandası!

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye'ye karşı ''savaşan'' terör örgütlerini himayesi altına alan Almanya'da bir skandal daha yaşanıyor.

Almanya'nın Düsseldor kentinde ''Amnesty International'' kuruluşu kentin en işlek caddesine stand açarak Türkiye'yi karalama propagandasına başladı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükada'da tutuklanan Alman ajanlarının serbest bırakılmasının istenirken, Türkiye'de ''hukukun'' olamdığı iddia edildi.

''FETÖCÜLERİ SERBEST BIRAKIN''

Aynı örgüt geçtiğimiz günlerde, 15 Temmuz'da hain darbe girişimi sırasında Akıncı Hava üssünde yakalanan vatan haini sözde ''komutanlar'' adına bildiri yayınlamış Düsseldorf caddelerinde çadırlar kurarak ''İnsan hakları ve özgürlük'' ifadeleri ile ''Türkiye'de insan haklarının olmadığını, acilen darbecilerin serbest bırakılması gerektiğin'' ifade etmişti.

''POLİS SADECE İZLİYOR''

Alman polisi ise bu rezalete hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Darbecilere özgürlük isteyenlerin tamamının Alman vatandaşı olması'da dikkat çekiyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr