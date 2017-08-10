Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sokak ortasında fetöcü propagandası!

Almanya'nın Düsseldorf kentinde ''Amnesty International'' kuruluşu kentin en işlek caddesine stand açarak Türkiye'yi karalama propagandasına başladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 16:47
Sokak ortasında fetöcü propagandası!

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye'ye karşı ''savaşan'' terör örgütlerini himayesi altına alan Almanya'da bir skandal daha yaşanıyor. 

Almanya'nın Düsseldor kentinde ''Amnesty International'' kuruluşu kentin en işlek caddesine stand açarak Türkiye'yi karalama propagandasına başladı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükada'da tutuklanan Alman ajanlarının serbest bırakılmasının istenirken, Türkiye'de ''hukukun'' olamdığı iddia edildi. 

''FETÖCÜLERİ SERBEST BIRAKIN''

Aynı örgüt geçtiğimiz günlerde, 15 Temmuz'da hain darbe girişimi sırasında Akıncı Hava üssünde yakalanan vatan haini sözde ''komutanlar'' adına bildiri yayınlamış Düsseldorf caddelerinde çadırlar kurarak ''İnsan hakları ve özgürlük'' ifadeleri ile ''Türkiye'de insan haklarının olmadığını, acilen darbecilerin serbest bırakılması gerektiğin'' ifade etmişti. 

''POLİS SADECE İZLİYOR'' 

Alman polisi ise bu rezalete hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Darbecilere özgürlük isteyenlerin tamamının Alman vatandaşı olması'da dikkat çekiyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 16:47
  1. ALMANYA
  2. Düsseldorf
  3. FETÖ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ömer Çelik'ten insanlıktan çıkan Avrupa'ya 'göçmen' uyarısı
    1. Ömer Çelik'ten insanlıktan çıkan..
    2. FETÖ'nün öğretmen ve doktor..
    3. Dehşet saçan cani baba: DNA testi..
    4. Merkel'e büyük şok! Bu kadarını hiç..
    5. Atama bekleyen öğretmenler..
    6. 23 ile şehre büyük müjde! Yakında..
    7. Türkiye'nin açıklaması Rusya'yı..
    8. Yok artık! Kurt kuzuyu kaptı
    9. PKK'nın sızma girişimi engellendi
    10. FETÖ yeni televizyon kanalı kurdu!
    11. Samanlık yapılan asırlık cami cemaate..
    12. Sokak ortasında fetöcü propagandası!
    13. Selahattin Demirtaş'tan partisine..
    14. Avukat Melih Akkurt: 1 mw’lık güneş,..
    15. TEM'de sürücüleri şaşkına çeviren..
    16. Erdoğan'a suikast davasında itiraf
    17. PKK'dan TSK bölgesine Füzeli saldırı
    18. Muhalifler PKK'yı vurmaya başladı
    19. Olaylı maçın ardından cezalar belli..
    20. Ayda 300 TL taksitle ev fırsatı
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!