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Sokak hayvanlarına sıcak önlemi

Kavurucu yaz sıcakları insanlar kadar sokaklardaki hayvanları da etkilerken, Buca Belediyesi, ilçedeki beslenme odaklarının sayısını 60’a çıkardı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:01
Sokak hayvanlarına sıcak önlemi

Buca ilçesinde, sokak hayvanlarının doğumdan ölüme kadar yaşamlarının tüm evrelerinde bakım ve tedavi hizmetlerini yerine getirmek için faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına büyük destek oluyor. Hava sıcaklarının artmasıyla büyük bir mesai harcayan Buca Belediyesine bağlı merkez, ilçe genelindeki beslenme odağı sayısını da artırdı. Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılamak için ilçenin 60 farklı bölgesine beslenme odakları kurulurken, orta refüj ve parklara monte edilen beslenme odaklarının içerisinde 2 adet mama ve bir adet de su kabı yer alıyor. Beslenme odaklarının mama ve su takviyesi de veteriner işleri ekipleri tarafından da düzenli olarak yapılıyor.

Kırsal alanda yaşayan hayvanlar içinde 20 adet beslenme odağı yerleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, huzur evi, fabrikalar, BEGOS gibi yerlerden aldığı yemek artıklarıyla da ilçenin ormanlık alanları ve olduruk mevkiinde de hayvanlara gıda ve su desteği sağlıyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:01
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