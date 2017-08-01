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Sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor

CK Akdeniz Elektrik, sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavi masraflarını üstleniyor.

01 Ağustos 2017 Salı 11:00
Sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor

CK Akdeniz Elektrik, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iş birliği başlattı. CK Akdeniz Elektrik, HAYTAP’a gelen ihbarlardan hareket ederek Antalya, Burdur ve Isparta’da bulunan sahipsiz, yardıma muhtaç, hasta ve kötü muamele gören sokak hayvanlarının bakım ve tedavi masraflarını karşılıyor.

5 Sokak hayvanı sağlığına kavuştu

HAYTAP ile iş birliğine imza atan ve ‘Enerjimiz dostlarımız için” sloganı ile başlatılan proje kapsamında 5 sokak hayvanının tedavi masrafları karşılandı. Proje kapsamında genel müdürlük ve tüm şubelerine konuyla ilgili bilgilendirme amaçlı afişler asan CK Akdeniz Elektrik, aynı zamanda şubelerinin kapılarına da ‘Bu şirket hayvan dostudur’ çıkartmaları yapıştırarak hayvan hakları konusuna dikkat çekiyor.

“Hayvan hakları ile ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz”

Sosyal sorumluluk bilinci ile hayvan hakları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Özellikle hizmet verdiğimiz bölgede yaşayan sokak hayvanlarının haklarını gözetmek için HAYTAP ile bir adım atmaya karar verdik. Öncelikli olarak Antalya, Isparta ve Burdur’da tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının eski sağlıklarına kavuşmaları için kaynak yaratıyoruz. Tüm bakım ve tedaviler HAYTAP’ın iş birliği ve gözetimindeki uzman veterinerlerce yapılıyor. Tedavilerin tamamlanmasının ardından sokak hayvanlarının doğal yaşama kazandırılması veya bakım yetisi olan duyarlı bireylerce sahiplenilmesi konusunda da her zaman HAYTAP ile iletişim halinde oluyoruz. Amacımız hayvan hakları ile ilgili bir farkındalık yaratabilmek” dedi.

Özel çocuk tiyatrosu sahnelenecek

Öte yandan, HAYTAP’ın hayvan haklarını anlatan tiyatro oyunun da bölgede sahnelenmesi için çalışmalara başlandı. HAYTAP Eğitim Projesi kapsamında sahnelenen tiyatro oyununda yunus parklarından sirklere, pet shop’lardan deney gerçeğine kadar hayvan hakları ihlalleri çocukların dilinden çocuklara anlatılıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:00
  1. Antalya
  2. Akdeniz
  3. Isparta
  4. Burdur
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