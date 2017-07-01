Sokak hayvanlarına duyarlı belediye

Atölyelerinde imal ettiği ‘Şirin’ ve ‘Şirine’ hayvan besleme heykellerinden sokak hayvanları için yapılan kulübelere kadar pek çok alanda hayvan dostlarına yardımcı olan Odunpazarı Belediyesi, Nihat İlim adlı vatandaşın talebini karşılayarak sokak hayvanlarının ilaçlama aşılarını yaptı. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, İlim’in talebi doğrultusunda 3 sokak hayvanının kuduz aşısı ve parazit ilaçlama aşılarını gerçekleştirdi. Yapılan aşı ve ilaçlamalarla hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklara karşı önlem alınırken, yetkililer vatandaşların taleplerini değerlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.