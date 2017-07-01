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Sokak hayvanları için zabıta amirinden örnek davranış

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği, tüm yurtta etkili olan Afrika sıcaklarından etkilenen sokak hayvanlarına sahip çıkarak, Sokak hayvanları susuz kalmasın etkinliği başlattı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:29
Sokak hayvanları için zabıta amirinden örnek davranış

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz, kendi imkanları ile satın aldığı 100 adet su kabını ilçenin çeşitli yerlerine bırakarak sıcak havada susuz kalan sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz su kaplarının üzerine ’Sokak hayvanlarını yaşatalım’, ’Su hayat demektir’, ’Sokak hayvanları için sen de su doldur’ gibi uyarıcı yazılar ekleyerek vatandaşların duyarlılığını artırmaya çalıştı.

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz yaptığı açıklamada, "Afrika sıcakları gerçekten etkili oluyor. İlçemizde 43 dereceye varan sıcaklar oluyor. Bizler su ihtiyaçlarımızı sık sık almaktayız. Sokak hayvanları su bulmakta zorlanabilir düşüncesi ile kendi imkanlarımla 100 adet suluk alarak ilçemizin çeşitli alanlarına giderek sulukları dolu halde sokak hayvanları yararlansın diyerek koydum. Vatandaşlardan bu suluklara su takviye etmelerini istiyorum. Sokak hayvanlarımız susuz kalmasınlar. Bu bana yeter." dedi.

İlçenin çeşitli yerlerine kedi ve köpeklerin su içmeleri için konan suluklar vatandaşlar tarafından da desteklenirken, duyarlılığından dolayı Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz’e teşekkür etti.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:29
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