Sokak hayvanları için mama kabı dağıtıldı

Sıcak yaz günlerinde susuzluktan kavrulan ve aç kalan sokak hayvanlarının yardımına koşan Sinop Orman Müdürlüğü ve Sahipsiz Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği tarafından cadde ve sokaklara hayvanlar için mama kabı dağıtıldı.

Sinop Orman Bölge Müdürü Nurullah Gürkan yaptığı açıklamada, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı 10. Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğü olaraksahipsiz sokak hayvanlarını koruma ve yaşatma amacıyla Sinopumuzda bulunanbaşta belediyemiz olmak üzere Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile birlikte Sinop genelinde sokak hayvanları ile birlikte çeşitlifaaliyetlerde bulunmaktayız. Bu konu ile ilgili üzerimize düşen görevi yapmak durumundayız.Sokak hayvanları için mama ve su kapları hazırlattık ve sahipsiz sokak hayvanları koruma ve yaşatma derneğine teslim ettik. Sahipsiz sokak hayvanları koruma ve yaşatma derneği ise ihtiyaç olan yerleri tespit ederek uygulamaya geçecekler” dedi.

Sinop Orman Bölge Müdürü Nurullah Gürkan’ın açıklamalarının yanı sıra Sahipsiz Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İrem Ebru Kuru yaptığı açıklamada, “Sokak hayvanlarına yardım ve destek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.