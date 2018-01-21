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Halkı provokasyona çağıran DTK Başkanı Leyla Güven'e soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin operasyonu sonrası halka sokak çağrısı yapan DTK Başkanı Leyla Güven hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

21 Ocak 2018 Pazar 14:15
Halkı provokasyona çağıran DTK Başkanı Leyla Güven'e soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yönelik operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşları sokağa çağıran Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Leyla Güven hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:15
  1. DTK Başkanı Leyla Güven
  2. afrin operasyon
  • serhatserhat23 dk önce
    idam çıkarılsın asılsın veya 50 yıl ceza alsın çürüsün
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