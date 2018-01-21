Halkı provokasyona çağıran DTK Başkanı Leyla Güven'e soruşturma
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin operasyonu sonrası halka sokak çağrısı yapan DTK Başkanı Leyla Güven hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.21 Ocak 2018 Pazar 14:15
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yönelik operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşları sokağa çağıran Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Leyla Güven hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.