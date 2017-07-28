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Sokak basketbolunun kralı belli oluyor

Red Bull ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun güçlerini birleştirerek 10 Haziran’da başlattığı 3X3 Türkiye Turu, 29 Temmuz Cumartesi İstanbul Caddebostan Sahili’nde oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:17
Sokak basketbolunun kralı belli oluyor

Red Bull Reign TBF 3X3 Basketbol Turu’nda sona gelindi. 10 Haziran’da başlayan ve beş il dolaşan şampiyonanın finali, 29 Temmuz’da İstanbul Caddebostan Sahili’nde olacak. Rekabetin üst düzeyde yaşanacağı finalde oyuncular sadece kupa için mücadele etmeyecek. Türkiye’nin en iyi 3x3 basketbolcuları, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yer almak için de savaşacak. Hatırlanacağı üzere Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 3x3’ü gösterdiği gelişme nedeniyle olimpiyatlara dahil etmişti.

Tokyo’da Türkiye’yi temsil edecek ekibin, uluslararası ortalamanın üstünde bir puan tutturması gerekiyor. Şu anda bu ortalamaya en çok yaklaşmış ekip ise İzmir’de kurulan SA Twins. İlk 3 ayakta tüm rakiplerini geçerek birinci olan, ancak sonraki iki elemede şampiyonluğu kaptıran SA Twins, 440 puanla ilk sırada bulunuyor.

Red Bull Reign TBF 3x3 Türkiye Turu’na katılacak 12 takım ise şu şekilde:

1 - SA Twins (440 Puan) - İzmir

2 - Sorun İstemiyorum (260 Puan) - İstanbul

3 - Catastrophe (Herkules) (220 Puan) - İstanbul

4 - Hasketbol GSK (215 Puan) - Kayseri

5 - Ne Alakası Var (127 Puan)- İzmir

6 - Adabazar (110 Puan) - Sakarya

7 - Airball (105 Puan) - İstanbul

8 - Şut Özürlüler (105 Puan) - İstanbul

9 - The Anatolia (102 Puan) - Mersin

10 - Street Defenders (95 Puan) Bursa

11 - FUCE (76 Puan) - Yalova

12 - 30dan2 (72 Puan) - Ankara

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:17
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Kayseri
  4. Sakarya
  5. Bursa
  6. Ankara
  7. İzmir
  8. Mersin
  9. Red Bull
  10. Caddebostan
  11. GSK
  12. Mers
  13. Ulus
  14. Yalova
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