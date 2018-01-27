Sokağa sadece kucaklaşmaya çıkarız

Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak ve Afrin bölgesinde yaşayan mazlum halkları terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu üzerinden Kürtleri sokağa çekme provokasyonu sonuçsuz kaldı. Kürt kardeşlerimiz kendileri üzerinde oynanmak istenen oyunu gördü ve kirli tezgahın işlemesine müsaade etmedi. 117 dernek, vakıf ve sendikanın bir araya gelmesiyle oluşan Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları (DAST-BİR) Afrin Operasyonu’na destek verdi. Kürtlerin provokasyona asla geçit vermeyeceğini belirten DAST-BİR Genel Koordinatörü Hakan Akbaba, gazetemize yaptığı açıklamada, Kürtlerin her daim TSK’nın yanında yer aldığını ifade etti.



Provokasyona gelmeyeceğiz



Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları (DAST-BİR) Genel Koordinatörü Hakan Akbaba, Afrin operasyonunu sonuna kadar desteklediklerini ve asla provokasyona gelmeyeceklerini belirterek, “Şanlı Ordumuzun bölgede istikrar sağlama, barış ve huzuru temin etme amaçlı Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekâtı ardından, başta bölgemiz olmak üzere ülkemizde Kürtler ve Türkler diye ayrım yapılarak çatışmayı sokağa yaymaya çalışan hiçbir karanlık odak, hiçbir örgüt huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Biz sokağa ancak kucaklaşmak için çıkarız” şeklinde konuştu.

Şer odaklarının kirli provokasyon girişimlerine geçit vermeyeceklerini vurgulayan Akbaba, “Karanlık odaklarca yapılmaya çalışılan hiçbir kirli plan ve kargaşaya, şanlı ordumuza karşı yapılacak hiçbir karalamaya müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu. Türk ve Kürt kardeşliğinin belli odaklarca kasıtlı olarak bozulmaya çalışıldığının farkında olduklarını belirten Akbaba, “Dostluğumuzun ve kardeşliğimizin daha da pekişmesi gerektiği bir dönemde, aslı astarı olmayan yalan haber ve görsellerle yapılmak istenen saldırıları büyük bir titizlik ve hassasiyetle takip etmekteyiz” dedi. Bölge halkı olarak ümmet bilinci içerisinde hareket edeceklerine dikkat çeken Akbaba, bir bütün olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şanlı askerlerinin yanında olduklarını vurguladı.

AKBABA: ARAMIZA TEFRİKA GİRMEYECEK

Bir bütünün parçası olduklarını kaydeden (DAST-BİR) Genel Koordinatörü Hakan Akbaba, “Bölgemizde ve ülkemizde Türk, Kürt, Zaza, Laz, Alevi, Sünni demeden büyük bir aile olduğumuzu, aynı sofrayı paylaşmaya devam edeceğimizi, her olaya ve her saldırıya ümmet bilinci ile bakarak birbirimizin dertleri ile hemhal olma yolunda büyük bir kararlılıkla devam edeceğimizi belirtmek isteriz” dedi. İstiklal Şairi Akif’in, “Girmeden tefrika bir millete, düşman girmez, toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” dizelerini hatırlatan Akbaba, devlet ve millet el ele vererek nice zorlukları aşacaklarını söyledi. Kargaşa bekleyenlerin de umduklarını asla bulamayacaklarını kaydetti.