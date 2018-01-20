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Şoka uğratan görüntü… Ortadan ikiye bölündü!

Kocaeli Kandıra'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında inanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Şans eseri araçlardaki dördü çocuk yedi kişi kazadan yaralı kurtuldu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 08:02
Şoka uğratan görüntü… Ortadan ikiye bölündü!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

D-605 karayolunda seyreden 41 PU 181 plakalı otomobil ile Ahmet Gün yönetimindeki 34 DE 2709 plakalı otomobilin çarpışmasıyla ortaya inanılmaz bir görüntü çıktı.

Haliloğlu idaresindeki otomobil ikiye bölündü, diğer araç bankete savruldu.

Kazada sürücüler ile 34 DE2709 plakalı otomobilde bulunan Zeynep ve kızı Yağmur Gün ile Gülbiş, Cansu ve Cihangir Kufacı isimli çocuklar yaralandı.

Kaza nedeniyle Kandıra yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 08:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti1 sa önce
    Şans Eseri değil Şans yoktur.Kader Kader Kader Haktır.
  • Ahmet KemerciAhmet Kemerci1 sa önce
    Şans eseri nedir yahu? Bırakın bu laikçi ağzı. Allah'ın işi deyin, Allah'a şükür deyin.
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