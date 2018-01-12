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Şoka girdiler... Herkes ölüyor!

Suriyeli Muhaliflerin başlattığı ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusunun destek verdiği Ebu Zuhur Operasyonu devam ederken Rejim şaşkınlık yaşıyor.

12 Ocak 2018 Cuma 00:12
Şoka girdiler... Herkes ölüyor!

YENİAKİT.COM.TR - Suriyeli Muhaliflerin Hac Suresi 39. ayette geçen "Allah onlara yardım etmeye mutlak anlamda güç sahibidir.'' ismiyle başlatılan operasyon devam ediyor. 

Operasyonda Muhaliflerin başarısı ise Rejim, İran ve Rusya cephesinde çatlağa yol açtı. 

''BİZDEN 300 ONLARDAN BİR KİŞİ ÖLÜYOR'' 

Beşşar Esed'in amcasının oğlu Süleyman Hilal Esed, sosy

Aal medya hesabından yaşadığı şoku: "Durum normal değil ya da Rus ve Suriye pilotları isyancılarla işbirliği yapıyor. Bizden 300 onlardan bir kişi gidiyor, belki de hiç." ifadeleri ile anlattı. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 00:12
  1. Suriyeli Muhalifler
  2. Beşşar Esed'
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