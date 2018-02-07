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Şok Suriye açıklaması! Açık açık söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, Suriye'yi bölme planları yapmakla suçlayıp Moskova'nın, bu planların içeriğinin tam olarak ne olduğunu Washington'a soracağını söyledi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 18:29
Şok Suriye açıklaması! Açık açık söyledi

Rusya'da 'yeni neslin yöneticilerini belirlemek için' düzenlenen bir yarışma olan Rusya'nın Liderleri'nin finalistleri için Soçi'de gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Lavrov, ''Amerikalılar ülkenin (Suriye) bölünmesi yolunu tuttu gibi duruyor. Suriye'nin fiilen bölünmesine ilişkin planlar var, bunu biliyoruz'' dedi.

''Amerikalı meslektaşlarımıza bu planlarının içeriğinin tam olarak ne olduğunu soracağız" diye ekleyen Lavrov şöyle devam etti:

''Anlaşılan Amerikalılar, Suriye'nin meşru hükümetin davet etmemesine karşın bu ülkede bulunmalarının tek sebebinin DAEŞ ve teröristleri yenmek olduğu yönünde bize verdikleri taahhütleri terk ettiler. Zira şimdi de bu ülkedeki varlıklarının, burada, rejim değişimi ile sonuçlanacak istikrarlı bir siyasal çözüm süreci başlayana kadar devam edeceğini söylüyorlar.''

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 18:29
  1. Rusya
  2. Soçi
  3. Suriye

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  • Hak yolHak yol2 sa önce
    Suriye hükümeti meşru değil,meşru olsa sandığa gider.Hatta bunca insanı kendisi uğruna katletmez istifa ederdi
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