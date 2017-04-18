Şok sözler! Lucescu parasıyla Galatasaray'ı satın alır

Yarın akşam Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Lyon maçı öncesi değerlendirmede bulunan Mehmet Demirkol, "Lyon başkanının, 'Rövanş seyircisiz oynansın' saçmalığı dışında dediklerinde bir şey yok. İstanbul'daki rövanş maçı seyircisiz oynansın demek kabul edilemez. Sadece Fabri'nin değil Şenol hocanın da hataları vardı Lyon maçında. İlk maç başlamadan 'Lyon 2-1' yenecek deselerdi kabul ederdim. O kadar hataya rağmen iyi bir skor" dedi.

"Beşiktaş kendi oyununu oynamalı"

Lyon'un koşucularına tedbir almak gerektiğini ifade eden Demirkol, "En önemlisi oyunu kurmalarına izin vermemek. Beşiktaş kendi oyununu oynamalı. Lyon evinde çok daha iyi deplasman maçlarından. Bunun sebebi de savunmaları çok iyi değil. Lyon kağıt üzerinde çok iyi bir takım gibi duruyor ama asıl önemli olan savunmadan oyun kurmasını engellemek. Diego Simeone, savunmanın önünde oynadığı pozisyon için Oğuzhan'ı yeterli buluyorsa, onu her kulübe gönderebilirsin" dedi.

"Mario Gomez dalga geçerek gitti"



Mario Gomez'le ilgili de değerlendirmede bulunan Demirkol, "Beşiktaş'ın Mario Gomez transferinde 2-3 milyon Euro alacağı önemli değil. Önemli olan yönetim kuruluna vereceği mesaj. Mario Gomez'in Beşiktaş'a geri gelmesini isterim ama Gomez dalga geçerek gitti" dedi.

"Lucescu, şu an Galatasaray'ı alır"

Lucescu ile ilgili değerlendirmede bulunan ünlü yorumcu, "Lucescu, şu an Galatasaray'ı alır. O kadar parası var. Ama bu bütçeyle Galatasaray'da çalışamaz. Sneijder, Tudor'a göre, hırslı olmadığı için mi iyi değilmiş, yoksa iyi bir futbolcu mu değilmiş? Tudor yönetimin bir hamlesiydi. Başarılı bir hamleydi. O gün mecburlardı. Ama bugün, Tudor mudor değil mevzu" dedi.

"Carole, Galatasaray'ın en kötü sol beklerinden biri"

Galatasaray'ın o bonservislerle Güney Amerika'dan oyuncu alacak bütçesi olmadığını ifade eden Demirkol, "Bruma'nın Beşiktaş maçındaki halini hatırlasana, Uçuyordu. Bir düşüş var. Tudor Rize'ye götürmedi. Zaten aklı sözleşmede. Lionel Carole, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en kötü sol beklerinden biri" dedi.

"Hagi teknik direktör değil"

Hagi'nin teknik direktör olmadığını birkaç defa gördüklerini söyleyen Demirkol, "Bir daha denemeye gerek yok. Hagi'nin dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından olduğunu tartışmam ama aynı zamanda en kötü teknik direktörü. Türkiye'de insan kaynağı sorunu yok. Elimizden çocuk fışkırıyor. Bizim metodumuz yok yetiştirmek için" dedi.