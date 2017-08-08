Şok saldırı 68 Irak askeri öldü...
Suriye'nin güneyindeki Tanf bölgesinden Irak'a sızma yapan terör örgütü DEAŞ, Irak askeri kontrol noktalarına baskın düzenledi.08 Ağustos 2017 Salı 20:59
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ Suriye'nin güneyinde Irak askerlerine operasyon düzenlemeye devam ediyor.
Suriye ile Irak sınır hattında bulunan Tanf bölgesinden DEAŞ militanları Irak bölgesine sızma girişimi gerçekleştirerek, Irak kontrol noktalarına saldırı düzenlendi.
Bombalı araçlarla başlayan saldırıda 68 Irak askeri öldü.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr