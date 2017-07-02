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Şok rapor… Terör saldırılarında 415 kişi yaşamanı yitirdi!

Birleşmiş Milletler (BM), haziran ayı içinde Irak'ta düzenlenen terör saldırıları ve çıkan çatışmalarda 415 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

02 Temmuz 2017 Pazar 18:56
Şok rapor… Terör saldırılarında 415 kişi yaşamanı yitirdi!

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'ndan (UNAMI) yapılan yazılı açıklamada, "Haziran ayında Irak'ın farklı  bölgelerinde meydana gelen terör olayları, çatışmalar ve silahlı saldırılarda 415 sivil hayatını kaybetti, 300 sivil yaralandı." denildi.

Haziran ayı bilançosuna göre "ölüm riskinin en fazla"  289 ölü, 93 yaralı ile Musul'da olduğu vurgulanan açıklamada, Musul'u 32 ölü ve 88 yaralıyla Salahaddin'in takip ettiği kaydedildi.

Irak Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü IŞİD unsurlarıyla yaşanan çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin pek çok kentinde düzenlenen bombalı saldırılarda da yine siviller hayatını kaybediyor.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 18:56
  1. ırak
  2. BM Genel Sekreteri
  3. terör saldırıları
  • SözügüzelSözügüzel41 dk önce
    Kınayı bol bol her tarafiniza yakarsınız artık. Elbet bir gün gelecek o teröristler sizin ülkenizde 1500 kişi öldürecekler inşaallah
  • TürkiyeTürkiye1 sa önce
    Kaç415 
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Orta Doğu ' yu Kana Bulayan, Bütün Zalimlerin, Canı Cehenneme.
Bugünkü Akit

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