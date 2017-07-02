Şok rapor… Terör saldırılarında 415 kişi yaşamanı yitirdi!

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'ndan (UNAMI) yapılan yazılı açıklamada, "Haziran ayında Irak'ın farklı bölgelerinde meydana gelen terör olayları, çatışmalar ve silahlı saldırılarda 415 sivil hayatını kaybetti, 300 sivil yaralandı." denildi.

Haziran ayı bilançosuna göre "ölüm riskinin en fazla" 289 ölü, 93 yaralı ile Musul'da olduğu vurgulanan açıklamada, Musul'u 32 ölü ve 88 yaralıyla Salahaddin'in takip ettiği kaydedildi.

Irak Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü IŞİD unsurlarıyla yaşanan çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin pek çok kentinde düzenlenen bombalı saldırılarda da yine siviller hayatını kaybediyor.