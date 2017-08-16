Şok rapor ortaya çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vuracaktı!

15 Temmuz'da gökten ölüm yağdıran FETÖ'nün pilotlarıyla ilgili rapor ortaya çıktı. Rapora göre, Hava Harp Okulu'nun 2006 mezuniyet yıllığı adeta FETÖ'nün 'ihanet yıllığı' gibi... Kendisine boyun eğmeyen öğrencilere, baskıyla okulu bıraktıran örgüt, orduya sızdırdığı kendi askeri öğrencilerini, öğrenci liderliği (KADET) teşkilatına yerleştirdi. O dönemde binbaşı rütbesiyle filo komutanı olan, darbeci tuğgeneral Bekir Ercan Van ve Pilot Kurmay Yüzbaşı Seyfettin Bilgin tarafından eğitilen 16 yüzbaşı, 2006'da mezun edilerek, uçuş eğitimlerini tamamlamaları için Akın Öztürk'ün komutanı olduğu İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne gönderildi.

HIZLA YÜKSELDİLER

FETÖ bağlantılı bu pilotlar daha sonra da hızla yükseltilerek önemli görevlere getirildi. Uçuş okulundaki eğitimi 2008'de tamamlayan ve bazıları mezuniyet öncesi son uçuşunu Akın Öztürk'le yapan hainler arasında, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını vurmaya giden İlker Hazinedar ile Pensilvanya'da Gülen'i ziyaret eden ve devre birincisi olan Uğur Erdemir gibi isimler dikkati çekiyor.

DARBECİLERE TANKER UÇAKLA YAKIT İKMALİ YAPTIRDI

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Bekir Ercan Van, "R" leri söyleyememesine rağmen, "askeri öğrenci olur" raporu alınarak 1985'te orduya sızdırıldı. FETÖ üyelerinin orduya sızdırılmasında etkin rol oynayan Van, İncirlik Üs Komutanı iken, 15 Temmuz gecesi örgüt üyesi pilotlarla gönderdiği tanker uçaklarla, Ankara'ya bomba yağdıran F-16'lara yakıt ikmali yaptırdı.

İHA HAREKÂT KOMUTANIYDI

Ordudan atılan ve 2006'da Bekir Ercan Van'ın yardımcılığını yapan Kurmay Yüzbaşı Seyfettin Bilgin, çok stratejik bir birim olan İnsansız Hava Araçları Üssü'nün harekât komutanlığını yapıyordu.

ERDOĞAN'I VURACAKTI

Pilot Kurmay Yüzbaşı İlker Hazinedar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını vurmak için Akıncı Üssü'nden füze yüklü F-16 ile havalandı. Ankara üzerinde alçaktan uçuşla sonik patlama yaptı.

44 POLİSİ ŞEHİT ETTİ

Pilot Kurmay Yüzbaşı Hüseyin Türk: Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı bombalayarak, 44 polisi şehit etti, 36 polisi yaraladı.

Pilot Kurmay Yüzbaşı Abdullah Kural: Malatya'da FETÖ üyesi olmayan subaylara kumpas timinin başında yer aldı.

Pilot Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun: 141. Filo pilotlarına koordinatları verdi. Özel Harekât'ı vuran pilota "Elinize sağlık" dedi.

Pilot Kurmay Yüzbaşı Ceyhan Karakurt: Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarının fotoğraflarını çekti. 15 Temmuz'da Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden F-16 ile Ankara'ya gelerek alçak uçuşla sonik patlama yaptı.

Pilot Kurmay Yüzbaşı Erdem Hekimhan: Darbe girişiminden 2 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin fotoğraflarını çekti.

Pilot Kurmay Yüzbaşı Özkan Toker: Örgüt üyesi olmayan öğrencilere işkence yaptı.

Pilot Kurmay Yüzbaşı Harun Reşit Altun: F-4 pilotuydu, örgüt sayesinde kurmaylığı kazandı.

Hava İstihbarat Yüzbaşı Soner Moroğlu: Örgüt üyesi olmayanları fişledi. Birlikte çalıştığı Hava İstihbarat Yarbay Cem Böke Belçika'ya kaçtı.

Pilot Kurmay Yüzbaşı Ertan Koral: Hava Harp Okulu'nda KADET olarak görev aldı. 15 Temmuz gecesi Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı'nı bombalayıp 7 kişiyi şehit etti, 5 kişiyi de yaraladı.

Pilot Kurmay Yüzbaşı Uğur Erdemir: Uçuş okulunda yetenekten karara bırakılınca, Bekir Ercan Van ve Seyfettin Bilgin'in baskılarıyla pilot yapıldı. Pensilvanya'da Gülen'i ziyaret etti.

Pilot Kurmay Yüzbaşı Kenan Baştuğ: Kara Harp Okulu Komutanlığı'ndaki 91 öğrencinin darbeye katılmasını sağlamak için darbe gecesi Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na nakledilmeleri emrini verdi.

İstihbarat Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kıyı: Sağlık sorunları nedeniyle pilot olamadı. Öğrenci Alparslar Arısan'ı baskı ile Harp Okulu'ndan uzaklaştırdı. 15 Temmuz'da kaçmak için Kerime Kumaş'ın kullandığı helikopteri caddeye indirip sivil kıyafetle bindi.

Pilot Kurmay Yüzbaşı İbrahim Dağlı: F-16 pilotuydu.

Pilot Kurmay Yüzbaşı Yücel Canbolat: F-16 ile Akıncı Üssü'nden kalkıp, Ankara üzerinde alçak uçuşla sonik patlama yaptı.

Pilot Kurmay Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapatmak için 75 askerle Yalova'dan çıktı. Köprüye ulaşamadan Kavacık'ta yakalandı.