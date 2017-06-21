İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şok itiraf: Askerde bile bonzai kullandık!

İşte gençlerin geldiği nokta. Bağımlı genç hayatını karartan uyuşturcuyu askerdeyken bile içmeye devam etmiş.

21 Haziran 2017 Çarşamba 18:19
Şok itiraf: Askerde bile bonzai kullandık!

Zehirle milli mücadele çağrısı yapan Yeni Şafak, sokağa inerek uyuşturucu bağımlılarının acı hikayelerine tanıklık etti. 13 yaşından beri bağımlı olanB.G. (21) uyuşturucu belasına nasıl bulaştığını, İstanbul'da hangi bölgelerden nasıl temin ettiğini, piyasanın nasıl işlediğini ve uyuşturucu için hangi suçlara bulaştığını tek tek anlattı. Arkadaş ortamında bulaştığı uyuşturucu illeti yüzünden hayatı kararan B.G., ayrılan anne ve babası yüzünden aile ortamında büyümediği ve bu nedenle arkadaşlarına sarıldığını söyledi.

Arkadaşlarının da ailevi sorunları olduğunu anlatan B.G., "Uyuşturucu ile 'bir kereden bir şey olmuyor' diyen arkadaşlarımın yönlendirmesiyle tanıştım. İlk olarak 13 yaşında ecstacy içtim. Zamanla bu zehire alıştım. Bağımlı olduktan sonra madde almak için arkadaşlarım benden sürekli para istedi. Babam para vermeyince telefonumu ve eşyalarımı satmak zorunda kaldım. Uyuşturucu kullanan 11 arkadaşımla birlikte liseden atıldık. Benim için asıl bağımlılık, okuldan atılmam ile başladı" dedi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 18:19
  1. bonzai kullanımı
  2. askerde bonzai
  • noel babanoel baba6 sa önce
    özellikle askerde memleketten gelen şampuan kutularının içinde, ayrıca dışarıdan ekmek getiren yada ihtiyaç sağlayan kişiler aracılığı ile geliyor...oluyor yani yeni değil
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 8 sa önce
    Bu Gençler , Tedavi Edilip, Uyuşturucu dan Kurtarılmalı dır. Devlet, Sahip Çıkmalı dır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
  1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
  3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
  4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
  5. Türk askeri Katar'a gidiyor
  6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
  7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
  8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
  9. Esed askerleri Esir alındı...
  10. Türk tankları bugün o noktada..
  11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
  12. PKK'ya EYP'li saldırı
  13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
  14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
  15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
  16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
  17. Gül: Hükümetimiz olarak…
  18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
  19. Günün âyet ve hadisi
  20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
ABD’de uçaklar kalkamıyor!
ABD’de uçaklar kalkamıyor!