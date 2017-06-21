Şok itiraf: Askerde bile bonzai kullandık!

Zehirle milli mücadele çağrısı yapan Yeni Şafak, sokağa inerek uyuşturucu bağımlılarının acı hikayelerine tanıklık etti. 13 yaşından beri bağımlı olanB.G. (21) uyuşturucu belasına nasıl bulaştığını, İstanbul'da hangi bölgelerden nasıl temin ettiğini, piyasanın nasıl işlediğini ve uyuşturucu için hangi suçlara bulaştığını tek tek anlattı. Arkadaş ortamında bulaştığı uyuşturucu illeti yüzünden hayatı kararan B.G., ayrılan anne ve babası yüzünden aile ortamında büyümediği ve bu nedenle arkadaşlarına sarıldığını söyledi.

Arkadaşlarının da ailevi sorunları olduğunu anlatan B.G., "Uyuşturucu ile 'bir kereden bir şey olmuyor' diyen arkadaşlarımın yönlendirmesiyle tanıştım. İlk olarak 13 yaşında ecstacy içtim. Zamanla bu zehire alıştım. Bağımlı olduktan sonra madde almak için arkadaşlarım benden sürekli para istedi. Babam para vermeyince telefonumu ve eşyalarımı satmak zorunda kaldım. Uyuşturucu kullanan 11 arkadaşımla birlikte liseden atıldık. Benim için asıl bağımlılık, okuldan atılmam ile başladı" dedi.