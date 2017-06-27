Şok iddia: ‘Kılıçdaroğlu herkesi trolledi… Yürüyen kendisi değil dublörü’ İşte o şahsın görüntüsü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Adalet’ iddiasıyla bir yürüyüş başlattı. Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğini iddia eden Kılıçdaroğu’nun bu girişimi ile sokakları hareketlendirme çabasında olduğu pek çok kez dillendirildi.

Ancak bu tartışmalar bir kenara dursun, herkesi şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. Her gün boy boy ‘Yürüyoruz’ pozu veren Kılıçdaroğlu’nun dublör kullandığı iddia edildi.

İddia CHP’li Milletvekili Ali Şeker’in twitter’de paylaştığı bir kareden sonra gündeme geldi.

İddiaya ilişkin olarak CHP’den henüz bir açıklama gelmiş değil.