Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şok iddia: ‘Kılıçdaroğlu herkesi trolledi… Yürüyen kendisi değil dublörü’ İşte o şahsın görüntüsü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı gösteri yürüyüşü hala devam ediyor. Yürüyüş sürerken şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre CHP lideri yürürken dublörünü kullanıyor.

27 Haziran 2017 Salı 16:45
Şok iddia: ‘Kılıçdaroğlu herkesi trolledi… Yürüyen kendisi değil dublörü’ İşte o şahsın görüntüsü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Adalet’ iddiasıyla bir yürüyüş başlattı. Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğini iddia eden Kılıçdaroğu’nun bu girişimi ile sokakları hareketlendirme çabasında olduğu pek çok kez dillendirildi.

Ancak bu tartışmalar bir kenara dursun, herkesi şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. Her gün boy boy ‘Yürüyoruz’ pozu veren Kılıçdaroğlu’nun dublör kullandığı iddia edildi.

İddia CHP’li Milletvekili Ali Şeker’in twitter’de paylaştığı bir kareden sonra gündeme geldi.

İddiaya ilişkin olarak CHP’den henüz bir açıklama gelmiş değil.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:45
  1. kılıçdaroğlu
  2. yürüyüş
  3. dublör
  4. ali şeker
  • GunerGuner25 dk önce
    Haci o sifati nerde gorsem tanirim.kemal o kemal
  • JurnalJurnal27 dk önce
    Hiç şaşırmadık!insanlık,şahsiyet ve kişilikten çıktıktan sonra neden şaşalım şaşıralım..bunlara her yol mübah!ar damarları çatlamış,alınları haya duyguları patlamış.utanmaz patlak bunlar!YIRTIKLAR PIRTIKLAR!
  • abdoabdo30 dk önce
    nede olsa chpkk her türlü şeytanlık var onlarda
  • ErhanErhan51 dk önce
    Kılıçd.ın sempatim yok ama sizde böyle komik haberlerle komik duruma düşmeyin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terör örgütüne bomba yağdırıldı
  1. Terör örgütüne bomba yağdırıldı
  2. Dev balina tekneye çarptı!
  3. Efsane isim yoğun bakımda
  4. Şırnak’ta hain saldırı!
  5. Trump ABD'nin dünyadaki imajını zedeledi
  6. Özaltun: Birlik olunca neler..
  7. Hakkari’de asayiş uygulaması yapıldı
  8. Suud milyonlarca dolar kazanmış
  9. Başkan Alıcık, engellileri yanlız..
  10. Bakan Soylu: 8 terörist öldürüldü
  11. 50 yıl önce bugün kapitalizmin..
  12. Tepebaşı fen işleri hız kesmiyor
  13. Bayram tatilinde kazalar 62 can aldı
  14. Bakan açıkladı: Bu yıl değişiyor
  15. İstanbul'da 70 adrese baskın
  16. Flaş iddia: Trump Esed ile görüşecekti
  17. Birleşmiş Milletlerden acil ortak..
  18. Rusya'nın o kurumlarına saldırmaya..
  19. Edremit’te trafik kazası: 1 ölü
  20. Elazığ'da çatışma
Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı