Şok iddia: Katil Yunan Adaları'nda

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’deki ünlü gece kulübüne, silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişinin canına kıyan 60 kişiyi yaralayan DEAŞ terör örgütü üyesi caniyi yakalamak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Kamera kayıtlarını toplayan ve irtibatlı kişilerin peşine düşen polis önemli detaylara ulaştı.

FERİBOTLA KAÇTI

Saldırının ardından defalarca kez taksi değiştirerek son olarak Zeytinburnu’na giden teröristi yakalamak için birçok noktaya operasyonlar düzenleniyor. Teröristin bazı istihbarat örgütlerinin yardımıyla kaçırıldığı değerlendiriliyor. 1 Ocak sabahı terörist önce Yenikapı’ya geldi. Aile görünümlü iki kişiyle birlikte Bandırma Feribotu’na bindi. İndikten sonra Balıkesir’den Yunan Adaları’na kaçırıldı. MİT’te katilin yakalanması için devreye girdi.

REİNA'YA GELİP YARIM SAAT KALDI

Kanlı saldırıda teröristin Reina’yı iyi bildiği görülen teröristle ilgili önemli ipuçlarına daha ulaşıldı. 15 Aralık’ta Konya’dan İstanbul’a gelen saldırganın olaydan bir hafta önce Reina’ya giderek keşif yaptığı belirlendi. Terörist burada yarım saat kalarak etrafı izlemiş.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPANA BARDAK FIRLATTI

Reina'daki terör saldırısından kurtulan vatandaşlar o geceyi anlattı. Teröristin, yerde yatanların üstüne bardak atarak tepki verenleri öldürdüğünü söylediler.

Reina’da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında hayatlarını kurtaranlar içeride yaşadıkları dehşet dolu dakikaları polise anlattı. Üst üste atlayarak ölü taklidi yapanların o geceye dair anlattıkları şöyle: İçeride 600-700 kişi vardı. Herkes müziğin de coşkusuyla eğleniyordu. Bir iki defa ‘Tak tak’ diye ses duyduk. Sonra teröristin içeri girdiğini gördük. Arapça bir şeyler söyleyip tekbir getirdi. Türkçesi çok anlaşılırdı. “Hepinizi kurban edeceğim” diye bağırdı. Herkese ateş ediyordu. Biz de yere uzanıp ölü taklidi yaptık.

HER ŞEYE ATEŞ EDİYORDU

Çünkü hareket eden herkese ateş etti. Kimseden tepki gelmeyince masa üzerinde bulunan şişe ve bardakları yerde yatanların üzerine atmaya başladı. Kim tepki verdiyse öldürdü. Hiç acıması yoktu. Sürekli ateş ediyordu. Cesetleri üst üste toplamıştı” şeklinde ifade verdiler.

MERMİLER 10 SANTİM ÜZERİMDEN GEÇTİ

Yılbaşı gecesi alçak terör saldırısına hedef olan Reina'nın ortaklarından Ali Ünal, saldırı anında neler yaşadığını anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde gece kulübünün girişindeki çitin önünde düşen kişinin kendisi olduğunu belirten Ünal, "O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş. Sanıyorum bir 10-15 cm üzerimden mermi delikleri… Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi" dedi. Ünal, O gece Reina'da 700 kişinin olduğunu söyledi.

ÜÇ SIR AİLE İZMİR'DE YAKALANDI

Polis, Reina katliamcısı teröristin ailesinin Konya'da irtibatlı olduğu yabancı uyruklu üç ailenin evine baskın yaptı. Evlerini boşaltıp kaçtıkları anlaşılan aileler İzmir'de elegeçirildi.

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamını gerçekleştiren Orta Asya kökenli DEAŞ'lı teröristin yakalanmasına yönelik İstanbul'da başlatılan operasyonlar, Konya başta olmak üzere çeşitli illerde sürdürüldü. Bu operasyonlarda elde edilen bilgilerde, kasım ayında Konya'ya eşi ve 2 çocuğuyla gelen DEAŞ'lı teröristin, kentin Bosna Hersek Mahallesi'nde ev kiralayan yabancı uyruklu 3 aileyle ilişki kurduğu saptandı. Polis yaptığı baskınlarda, 3 ailenin kaldığı evlerde kimse bulunamadı. Evleri boşalttıkları belirlenen 3 aile de sır oldu. Polis kaçan aileleri yakalamak için özel birimler oluşturdu.

DAHA ÖNCE DE KONYA'DA KALMIŞ

İzmir polisi Konya'dan, Uygur Türkü ve Kırgız ailelerin İzmir'e geldiğini saptadı. Önceki gece yapılan operasyonda, 3 aileye mensup 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polise verdikleri ifadede cani teröristin daha önce de Konya'da ailesiyle ev tutuğunu söyledi. Aile üyeleri 'Kendisine ev tutmasında yardımcı olduk. Televizyondan saldırıyı görünce korkup İzmir'deki akrabalarımızın yanına geldik" dedi.

KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ BULUNDU

Evlerde yapılan aramalarda keskin nişancı tüfeğine ait, gece görüş özelliği de bulunan dürbün, palaska gibi askeri malzemeler ile sırt çantaları ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin 15 gün önce Konya'dan İzmir'e geldikleri saptandı. İstanbul'daki Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristin Konya'da ilişkide olduğu belirlenen ve olaydan sonra sır olan 3 aileyle ilişkili oldukları belirtildi. Doğu Türkistanlı çocuklarıyla birlikte 40 kişilik 3 ailenin Konya'dan İzmir'e geldikleri andan itibaren de polis ekiplerin takibinde tutulduğu da vurgulandı.

EŞYASIZ EVDE GİZLENMİŞLER

Gözaltına alınanlardan Buca ve Bornova ilçelerinde kaldıkları evler de ortaya çıktı. Buca'da gözaltına alınan ailenin, apartmanın en üst katında kaldığı, dairenin panjurlarının sürekli kapalı olduğu, sadece birkaç koltuk ile bir yatağın ve tek halının bulunduğu belirlendi. Ailenin hazır gıdalar tüketildiği de ortaya çıktı.

KIRGIZ MAKAMLARI DESTEĞE HAZIR

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından, Ortaköy'deki saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırganın uyruğuyla ilgili iddialara ilişkin "Kırgız tarafı, Türkiye Cumhuriyeti kolluk kuvvetlerine terör saldırısı soruşturmasında,maksimum destek sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

TAKSİCİLERDEN TERÖRE TEPKİ

Ortaköy'deki çeşitli duraklarda çalışan taksiciler Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatlarını kaybedenleri andı. Taksiciler dün gece saat 00.00'da Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla korna çalalar konvoy eşliğinde terör saldırısının yaşandığı Reina'nın önüne geldi. Taksiciler daha sonra ellerine karanfilleri alarak kol kola yürüdü. Terör saldırısında hayatlarını kaybedenleri anan taksiciler karanfilleri mekanın önüne bıraktı.

REİNA SALDIRGANININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ortaköy’deki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

“Reina adlı gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin kimliği belirlendi” bilgisini veren Çavuşoğlu, teröristin yakalanmasına ilişkin çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. 2017’den beklentilerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, geçen yılın tüm zorluklara rağmen ekonomik kriz olmadan geçirildiğini, Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini, sorunların bir bir aşıldığını söyledi.

Akşam Gazetesi