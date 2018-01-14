Şok iddia: Katar şeyhi alıkonuldu

Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan habere göre, Şeyh Abdullah bin Ali, bir video kaydında Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından misafir edildikten sonra alıkonulduğunu ileri sürdü.

Abdullah, yayınlanan videoda, "Şu anda Abu Dabi'de bulunuyorum, Abu Dabi Veliahtı'nın misafiri idim. Şu anda engellenmiş durumdayım, bana çıkmamamı söylediler." dedi.

BİLGİ VERİLMEDİ

Abdullah olayların sorumluluğunun Şeyh Muhammed'e ait olduğunu belirterek, "Eğer başıma bir iş gelirse Katar devleti bundan beridir. Ben Şeyh Muhammed'in misafiri idim, şu andan sonra bir şey olması halinde tüm sorumluluk Şeyh Muhammed'e aittir." diye konuştu. Video kaydının ya da alıkonulmanın zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

ÖNDE GELEN MENSUPLARINDAN

Katar'ın 3'üncü emiri Şeyh Abdullah bin Casim'in torunu, 4'üncü emiri Şeyh Ali bin Abdullah'ın oğlu ve 5'inci emiri Şeyh Ahmed bin Ali'nin de kardeşi olan Abdullah, Al Sani ailesinin önde gelen mensuplarından biri olarak biliniyor.

Abdullah, geçen ağustos ayında Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hac krizinde ara bulucu rolüyle gündeme gelmişti.