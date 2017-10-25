Şok iddia: Barzani Türkiye’de parti kuracaktı…

Meral Akşener’in kurduğu partide yer alan Bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan, partisinin kuruluş aşaması ile ilgili bazı bilgileri paylaştı.

Partilerinin kuruluşuna engel olunacağı iddiası üzerinde bilgiler aktaran Okutan’ın açıklamalarının satır arasında çok dikkat çekici bir ifade vardı.

Okutan Hürriyet’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullanıyordu:

“Kuruluş başvurumuzun 10 ay önce yayımlandığı söylenen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görüşüne göre inceleneceği bilgisini aldım. Meslektaşlarıma bu incelemeye dayanarak partinin kuruluşunun engellenemeyeceğini söyledim. İçişleri Bakanımız ile de telefonla bir görüşme yaptım. Sayın Bakan, ‘bu başsavcılık görüşü sizin partinizle ilgili değil. Barzani’nin Türkiye’de parti kurdurmaya çalıştığı bilgisi aldık. Nitekim bu inceleme sayesinde bu girişimi durdurduk. Sizin partiyi de başvurunuz ardından incelemesi yapılıp öğleden önce size gerekli evrak verilir’ dedi.”

Okutan’ın iddiasına göre Irak’ta korsan bir referandum gerçekleştiren Barzani Türkiye’de parti kurma girişiminde bulunmuştu.

BENZER İDDİA 4 YIL ÖNCEDE GÜNDEME GELMİŞTİ.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi’nin Türkiye’de de kurulacağı Leyla Zana, Sertaç Bucak, eski PKK yöneticilerinden Nizamettin Taş gibi isimlerin de bu parti çatısı altında toplandı.

TEMMUZ AYINDA RESMİ BAŞVURU YAPILMIŞ

Kürdistan Demokrat Partisi adı altında Temmuz ayında resmi başvurunun yapıldığı da ortaya çıktı.

Partinin kurucularından Sertaç Bucak, Mesut Barzani’nin lideri olduğu KDP ile ilişkilerini şöyle açıkladı:

“Biz siyasal olarak bir birine çok yakın iki partiyiz ama organik olarak iki farklı partiyiz. Bunu böyle ifade etmek daha doğrudur. Düşünsel bazda yakınlıklarımız vardır. KDP’ler Kürdistan’da ilk kurulan, ulusal mücadeleye ilk katılan partiler olduğu için markalaşmış partilerdir. İsim benzerliği var, düşünsel bazda örtüşme yoğun, farklı siyasal koşullarda farklı yerlerde… Bütün Kürt partileriyle temasımız var. Kürtler arası dayanışmadan yanayız. KDP’lerin hepsi ile siyasal ilişkilerimiz var birbirlerine destek oluyor ama bunların hepsi düşünsel bazdadır.”

HEDEFİMİZ KENDİ YÖNETİMİMİZ

Bucak, hedeflerinin Kürtlerin kendi kendini yönetmesi olduğunu söyledi. Bucak, “Kürdistan terimini özellikle kullanıyoruz. Yalnız Kürtler değil ulusal ve dinsel azınlıklar da yaşıyor. Onların sorunlarını da kucaklıyoruz. Biz milli bir partiyiz çünkü Kürt sorununun milli mesele olduğunu düşünüyoruz. Kürtlerin kendi topraklarında kendilerini yönetmelerini istiyoruz. Programımıza Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını koyduk. Bu çözüm biçimidir. Buradaki en önemli şey Kürtlerin kendi ülkelerinde iktidar olup kendi kendini yönetmesidir. Bunun biçimleri var dünyada, federal biçim olabilir konfederal olabilir otonomi olabilir ya da bağımsız bir devlet olabilir. Kürt sorununu demokratik yollarla eşitlik temelinde çözmek istiyoruz. Bize verilen hiçbir şey lütuf değil. Halkın iradesi vardır biz iradeye sahip çıkmak istiyoruz. Kürt sorununun çözümü için içinde bulunduğu koşullara göre adım atacağız” dedi.

KORSAN REFERANDUM İLE YAKIN TARİHLER DE GERÇEKLEŞMESİ TESADÜF MÜ?

Barzani’nin Türkiye’de parti kurma girişimi ilk olarak 2013 yılında başladı. Ancak o tarihten bugüne bir adım atılmadan alt yapı hazırlandı. Aradan geçen uzun dönemden sonra Irak’ta gerçekleştirilen referandumun hemen öncesinde böyle bir adım atılmış oldu.

Yaşanan gelişmelere bakıldığında Barzani ve uzantılarının zamanlaması ile attığı adımın tesadüf olmayacağı düşünülüyor.