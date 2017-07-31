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Mehmet Ocaktan'dan şok iddia 2019 seçimlerinde MHP diye bir parti olmayacak

Gazeteci Mehmet Ocaktan, bugünkü yazısında MHP ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki tartışmayı ele alarak, 2019 seçimlerinde parlamentoda MHP diye bir parti olmayacak. Zaten şu anda yapılan anketler de oy oranlarını yüzde beşler civarında gösteriyor. “ iddiasında bulundu.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:08
Mehmet Ocaktan'dan şok iddia 2019 seçimlerinde MHP diye bir parti olmayacak

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, MHP ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki tartışmaları MHP'nin son oy oranına bağladı. Ocaktan'a göre 2019 seçimleri sonrası parlementoda MHP diye bir parti kalmayacak. 

MHP için tek çıkış yolunun AK Parti olduğunu da söyleyen Ocaktan, "Zaten şu anda yapılan anketler de oy oranlarını yüzde beşler civarında gösteriyor. Eğer halihazırda AK Parti ile yürüttükleri iktidar ortaklığını kullanarak seçim barajını yüzde 5’e düşüremezlerse işleri oldukça zor" diye yazdı. 

Mehmet Ocaktan'ın yazısının detayları şöyle:

Bu siyasetsizlik hali MHP’yi çok tedirgin ediyor olmalı ki, en küçük bir eleştiri karşısında bile neredeyse bütün parti yetkilileri anında saldırı pozisyonuna geçiyorlar. 

Mesela son günlerde Devlet Bahçeli’nin eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nu  hedef gösteren açıklamasından sonra, Davutoğlu’nun Bahçeli’ye ‘siyasi olgunluk’ ve ‘nezaket’ hatırlatması yapması üzerine MHP sözcüsü bütün siyasi nezaket sınırlarını aşarak Davutoğlu’na karşı adeta bir saldırı başlatmıştır: 

“Ahmet Davutoğlu’nun, Bahçeli’ye edep, haya ve saygı sınırlarını aşan çirkin ithamları ayaklarımız altındadır. Sayın Davutoğlu’nun rotayı şaşırmış, zillet ve rezalete dalmış haliyle liderimize laf etmesi kabullenilemez.”

MHP’nin böyle bir saldırı başlatmasının mantıklı ve makul açıklamasını yapmak mümkün değil. Çünkü Davutoğlu şu anda başbakan değil, üstelik partide bir görevi de yok. Peki MHP durup dururken neden böyle bir taarruz hattı oluşturma ihtiyacı hisseder?

... Eğer hiçbir bağlamı yokken, durduk yerde bir eski başbakana yönelik hedef gösterme söz konusuysa, o zaman bu işte bir bit yeniği var demektir.

...Galiba MHP’nin bu tedirginliğinin çok daha derin kökleri var. Zira şu anda çok derin bir iç kırılma yaşıyorlar, muhtemelen de 2019 seçimlerinde parlamentoda MHP diye bir parti olmayacak. Zaten şu anda yapılan anketler de oy oranlarını yüzde beşler civarında gösteriyor. Eğer halihazırda AK Parti ile yürüttükleri iktidar ortaklığını kullanarak seçim barajını yüzde 5’e düşüremezlerse işleri oldukça zor.

Oysa MHP Türk siyasetinin temel aktörlerinden birisidir. Eminim ki bizzat MHP’yi yönetenler, bugün içine düştükleri siyasetsizlik halinden hiç de mutlu değillerdir. Çünkü MHP tabanı son dönemde yaşanan savrulmalardan dolayı, büyük bir tedirginlik ve kararsızlık içindedir.

Muhtemelen önümüzdeki aylarda MHP’yi derinden sarsacak yeni bir parti ortaya çıkacaktır. Buna, son dönemde AK Parti ile oluşan ‘misyon ortaklığı’ yüzünden tabanın önemli bir kesiminin AK Parti’ye doğru bir akışkanlık içinde olduğu da ilave edildiğinde MHP açısından çok daha ciddi sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Şimdiden kesin bir kanaat serdetmek erken belki ama, gidişata bakarak söylemek gerekirse yeni sistemin giderek iki partili bir yapıya doğru evrilmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor.

Mehmet Ocaktan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:08
  1. mhp
  2. anket sonuçları
  3. ahmet davutoğlu
  4. 2019 seçimleri
  5. mehmet ocaktan
  • ErdoğancıErdoğancı52 dk önce
    Türk Milleti, MHP'yi baraj altında bırakmaz!
  • şükrü onukşükrü onuk53 dk önce
    Anayasa değişikliğiyle başlayan MHP nin AKPARTİ ile yaptığı ülkeyi uçurumdan kurtaracak birlikteliğin verdiği zararı önceleyerek ortak görüşmelere son verilmesi yoksa biter algısına yönelik bir yazıysa bir şey diyemem kendi kehanetleri, yoksa sahil MHP lilerin muhafazakar MHP den çok chp ye yakın olduğu da bir gerçek. Ama mevcut MHP aksini yapsa misyonundan uzaklaşacağı da ayrı bir gerçek.
  • ÖMER HÜSEYİNOĞLUÖMER HÜSEYİNOĞLU54 dk önce
    Ak Parti-MHP milletvekilleri arasında şahıslar bazındaki çatışmayı partiler düzeyine taşıma niyetli bir yazıya benziyor.Hem Ak Partiye katılsın deyip hem de Ak Partiye yakınlaşması parti tabanını küstürdü fikirlerinin aynı yazıda yer alması cabası.Yazı hiç iyi niyetli görünmüyor.
  • MuhsinMuhsin1 sa önce
    yav he he tek akıllı sen misin ? yüzde 5 e düşşün de bu sefer kominist partiyi de parlatıp koysunlar meclise. pkk yi da başımıza iyice bela edin.chp saadet hdp, perinçek yetmiyormuş gibi. .uyanığa bak. . .
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    güzel bir ajanlık...ak partiyi deviremeyen gavurlar, gavura karşı ak partiyi destekleyen mhp yi korkutup bitirmek için yerli ajanları aracılığıyla felaket senaryolar çiziyorlar demek..!
  • AltanAltan1 sa önce
    Lütfen dikkat. Seçim barajının 5 düşürülmesi isteği dış güçlerin PKK oyunudur. MHP yi alet etmek istiyorlar. Yetkililerin bu ahlaksız girişimleri bertaraf edeceğini düşünüyorum. Barajın düşürülmesi Türkiye' de fink atan ajanların çalışmasıdır.
  • HasanHasan1 sa önce
    dusundurucu bir durum mhpnin yuzde 5lere dusmesi demek tabanin yarisindan fazlasinin gittigini gosterir yeni anasayla yapilacak degisiklerle secim baraji dusecek deniyor 15 temmuzda milletinin ve devletinin yaninda olan bahceliye her turlu destek verilmeli onun birakacagi boslugu doldurmak icin bekleyen cakallar dolu buna izin verilmemesi gerek.
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