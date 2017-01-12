Şok görüntü!

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Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da köşeye sıkışan terör örgütü DAEŞ, kan donduran infazlarına bir yenisini ekledi.

Örgüt tarafından yayınlanan görüntülerde, 20'li yaşların sonunda olduğu tahmin edilen gözleri bir adam yer alıyor.

Eşcinsel olmakla suçlanan genç adam, binanın tepesinden teröristler tarafından aşağı atılıyor.

Görüntülerde aşağıda bir kalabalığın toplandığı, elinde megafon olan bir teröristin de örgütün suçlamalarını okuduğu yer alıyor.

DAEŞ, 17 Ekim'den bu yana Irak Ordu birlikleri, Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiretlerin oluşturduğu yaklaşık 100 bin kişilik silahlı unsurlar tarafından kuşatılmış durumda. Elindeki mahallelerin dörtte birini iki aylık bir sürede kaybeden terör örgütü, yüz binlerce sivili rehin tutuyor.

Sokak savaşında bomba yüklü araçlar ve keskin nişancı atışlarıyla direnen DAEŞ'in ilkbahara kadar Musul'dan temizlenmesi hedefleniyor. ABD'nin başını çektiği koalisyonun hava saldırılarıyla destek verdiği harekatta yüz binden fazla sivil evini terk etmek zorunda kaldı.