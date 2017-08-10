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Şok gerçek yeni ortaya çıktı! Belediyeden milyonlarca lira aldı…

Eski Diyarbakır Büyükşehir  Belediye Başkanı Feridun Çelik hakkında, 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde yer alan gizli tanık X'in ifadesinde 2002 yılında dönemin Çelik tarafından, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın  kardeşi 'Ferhat' kod isimli Osman Öcalan'a belediye kasasından 7 milyon lira  aktarıldığı belirtildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:53
Şok gerçek yeni ortaya çıktı! Belediyeden milyonlarca lira aldı…

Terör soruşturması kapsamında eski Demokratik Toplum  Partili (DTP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Çelik hakkında,  "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis  cezası istemiyle dava açıldı.   Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Çelik hakkında  hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Çelik'in sözde, "demokratik özerkliği" hayata geçirmek  amacıyla terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan Demokratik  Toplum Kongresi'nin (DTK) hukuk, insan hakları ve diplomasi komisyonu üyesi  olarak faaliyet yürüttüğü bildirildi.

  BİRÇOK HEDEF ŞAHIS İLE DE İRTİBATI BELİRLENDİ 

Mahkeme kararı doğrultusunda Çelik'in kullandığı telefonun dinlenmesi  ve kayda alınması sonucu şüphelinin örgütsel görüşmelerde bulunduğunun tespit  edildiğine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi: "Şüphelinin, 2012 ve 2013'te, DTK içerisinde aktif olarak yer alıp,  dosya kapsamında diğer birçok hedef şahıs ile de irtibatı ve ilişkisinin  bulunduğu belirlendi. Çelik, farklı zamanlarda yapılan DTK genel kurul  toplantılarına, çalıştaylarına, daimi meclis toplantılarına ve DTK üst  yönetiminde bulunan kişilerin Diyarbakır Belediyesi Konukevi binasında yaptıkları  toplantılara katılmıştır. Bu toplantılarda katılımcılara hitaben konuşmalar  yaptığı, ayrıca  DTK toplantılarının yapıldığı binalara giriş-çıkış yaptığı  yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde de tespit edilmiştir."

 DTK tarafından sözde, "demokratik özerklik" ilanı için yapılan  toplantılarda şüphelinin de yer aldığı ifade edilen iddianamede, Çelik'in "ışık  söndürme", "gürültü yapma" gibi diğer tüm eylemlerin nasıl, ne zaman ve ne kadar  yapılacağıyla ilgili yapılan planlamada yer aldığı, bu eylemleri organize eden  diğer kişilerle hareket ettiği belirtildi.

OKUL BOYKOTU EYLEMLERİNDE YER ALMIŞTI 

 İddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Çelik, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan  tecridi protesto eylemlerinin desteklenmesi gerektiğini savunmuş, DTK tarafından  yapılması planlanan Kürdistanİslam Konferansını aktif olarak organize etme  çalışmalarında bulunmuştur. DTK tarafından organize edilen ve uygulanan okul  boykotu eylemlerinde yer almıştır. Bu kapsamda şüphelinin, DTK içerisinde aktif  olarak, sorumlu düzeyde eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, yapılan ortam  dinlemeleri, açık kaynak araştırmaları, telefon tapeleri ile fiziki ve teknik  takipler neticesinde anlaşılmıştır."

  İddianamede, Çelik'e ilişkin söz konusu tape kayıtlarında, DTK  tarafından yapılacak çalışmalara, toplantılara, eylem ve etkinliklere çağrıldığı  ve şüphelinin de bu çağrılara uyarak, davet edildiği eylem ve etkinliklere  katılım gösterdiği aktarıldı.   DTK tarafından, 14 Temmuz 2011'de devletin birliğini ve ülke  bütünlüğünü bozmak amacıyla PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedefi doğrultusunda  sözde, "demokratik özerklik" ilan edildiği bildirilen iddianamede, şu ifadelere  yer verildi:

   "27 Aralık 2015'te ise Olağanüstü DTK Kongresinin ardından yapılan  sonuç bildirgesinde sözde, demokratik özerk bölgelerin oluşturulması  istenilmiştir. Şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları tarafından  kazılan çukurları, kurulan barikatları ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen  silahlı, patlayıcı maddeli saldırıları, Kürt halkının direnişi, meşru savunması  olarak gördüğü ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla terör örgütünün hedefi  doğrultusunda gerçekleştirilen öz yönetim ilanlarına sahip çıktığı anlaşılmıştır.  Çelik, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak  amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalışmıştır."

  BELEDİYEDEN 7 MİLYON LİRA AKTARILDI 

 Gizli tanık "X"in verdiği ifadenin de yer aldığı iddianamede, Çelik'in  İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hükümlü bulunan terör örgütü PKK elebaşısı  Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'a Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde  başkanlık yaptığı dönemde 7 milyon lira para aktarıldığı iddia edildi.

   "X"in ifadesinde şunlar yer aldı: "DTK'nın ekonomik ve mali alan yapılanması, Diyarbakır'da bulunan  ekoloji ve yerel yönetimler komisyonunun faaliyet yürüttüğü bürodur. Bu büro ve  komisyon kurulmadan önce, örgüt için para toplama işi belirli kişilerce  yapılıyordu. Ancak bu toplanan paraların doğru bir kaydı tutulmadığı için parayı  toplayan kişiler, topladıkları paraların büyük bir kısmını kendi menfaatleri  doğrultusunda kullanıyorlardı. 2002 yılında dönemin Diyarbakır Büyükşehir  Belediye Başkanı Çelik tarafından, ilişki ve irtibatlı olduğu PKK terör örgütünün  elebaşı  Abdullah Öcalan'ın kardeşi 'Ferhat' kod isimli  Osman Öcalan'a belediye kasasından 7 milyon lira aktarıldı."

22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

 İddianamede, eski DTP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı  Feridun Çelik hakkında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15  yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyeti halinde de Türk Ceza Kanunu'nun  ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi  isteniyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 11:53
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