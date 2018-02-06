Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şok gerçek ortaya çıktı! Belçika da YPG'ye destek sağlıyor

NATO ve Avrupa Birliği kurucu üyeleri arasında yer alan Belçika’nın, terör örgütü YPG’ye verdiği gizli destek ülkede bomba etkisi meydana getirdi. Askeri İstihbarat’ın Brüksel’de YPG elebaşları ile görüştüğü ve teröristlere eğitim verildiği anlaşıldı. Savcılık soruşturma başlattı.

06 Şubat 2018 Salı 07:13
Şok gerçek ortaya çıktı! Belçika da YPG'ye destek sağlıyor

Belçika’da haftalık yayınlanan Knack dergisi, Belçika Askeri İstihbarat biriminin 2016 ve 2017 yıllarında YPG ile temas halinde olduğunu ortaya çıkardı. Habere göre eli kanlı komünist terör örgütü PKK/YPG’ye, 2016 yılında, Kuzey Irak’ta, önce medikal destek ve arkasından silah kullanma eğitimi verdiği yazılırken; yine aynı yıl Belçika Askeri İstihbaratı’nın YPG militanlarına Belçika’da lojistik destek sağlamak için YPG liderleriyle bu ülkede bir araya geldiği belirtildi.

YPG, 2016 sonunda Belçika’da yapılan görüşmede askeri techizat talebinde bulundu. Özellikle gece görüş sistemleri tarafından görülmeyen üniformaların kendileri için çok gerekli olduğunu söylediler. YPG teröristlerine kurşun geçirmez yelekler başta olmak üzere, askeri teçhizat, üniforma, bot ve lojistik destek, İsviçreli bir aracı ile sağlanması askeri istihbarat tarafından gündeme alındı.

İSTİFA ETTİ

Ancak Askeri istihbarat ADIV’de çalışan 8 kişinin terör örgütüyle bu kirli ilişkiden rahatsız olarak bir ihbar mektubunu Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı’na göndermesi ile tüm gizli ilişki açığa çıktı. Belçika Gizli Servis’i Les Secrets De La Surete De L’Etat’ya mektup iletildi. Yapılan incelemede mektuptaki iddialartın doğru olduğu anlaşılınca ADIV’in başındaki General Eddy Testelmans istifaya zorlandı. Temmuz 2017’deki ise baskılar sonucunda da istifa etti. Belçika Gizli Servisi dosyayı kapamayı reddetti. Görüşmelerin içeriğini BrükselBaşsavcılığı’na götürdü. Gizli Servis bunula da yetinmedi. YPG ile kirli ittifakın Belçika Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın bilgisi dışında gerçekleştiğini saptayarak, geniş bir rapor hazırladı.

RAKKA’DAKİ İSİM LİSTESİ İÇİNMİŞ

Dergiye göre Askeri İstihbarat ADIV’in başındaki General Eddy Testelmans, DEAŞ’a karşı koalisyon uçuşlarında bir Belçikalı F-16 pilotunun uçağının düşürülmesi senaryosunda bu pilotun DEAŞ’ın esiri olmadan kurtarılması senaryosunda sahada YPG’yi kendine müttefik yapmak istedi. Ayrıca DEAŞ’a katılan Belçikalılar’ın isimlerinin terör örgütünün Rakka’daki merkezinde tutulduğunu düşünerek Rakka’ya doğru ilerleyen YPG’yi kendilerine müttefik yapmanın isim listesine ulaşmakta hayati öneme sahip olacağını düşündü. Ancak YPG’yi dost edinmenin Ankara’yı kızdıracağını biliyordu. Savunma Bakanlığı ya da Genelkurmay’dan bu konuda izin almak istese ‘hayır’ yanıtı alması çok mümkündü. Bu nedenle işi gizli yürütmeye karar verdi. (Vatan)

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 07:13
  1. Belçika
  2. YPG

YORUM YAZ

  • AbdoAbdo21 dk önce
    Yazıklar olsun tek dişi kalmış canavara...Allahım sen içimizdeki imânı büyüt kuvvetlendirAllahım Sen islâmın ordusunu çoğalt. Kâfirlerden önce içimizdeki münâfıklaraKAHHAR sıfatı'nı tecelli ettir.
  • CihangirCihangir27 dk önce
    Yav başka hesap vardır.Bizim nerdeyse tüm teröristlerimiz belcikada. Yani öyle soruşturma falan hikaye. It iti ısırmaz
  • İbrahimİbrahim34 dk önce
    Günaydın, Sabancı katili Fehriye kahpesini koruyup kolladılar, en sonunda ne olduğu belli bile değil, şimdi bu iki yüzlü gavur oglu gavurlar Türkiye için hayırlı ruya görürmü.Avrupa devletleri hepsi aynı tavanın balığı ama biz inanıyoruz.LAGALEBE İLLALLAH.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ünlülere 'By Mavi' operasyonu! Çete çökertildi
  1. Ünlülere 'By Mavi' operasyonu! Çete..
  2. Darbeci FETÖ'nün yeni planı
  3. Otobüsler hakkında flaş karar! Hepsine..
  4. Sakarya’daki Bitcoin soygununda önemli..
  5. Alman Meclisi önünde terör örgütü PKK..
  6. Daha fazla tazminat almak sizin elinizde
  7. Beylikdüzü'nde fatura öderken..
  8. Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem..
  9. FETÖ’nün 'şeytanlığı' bitmiyor! Şimdi..
  10. 2 PKK elebaşını öldürüp muhaliflere..
  11. Zeytin Dalı harekatında 18. gün; O..
  12. Şok gerçek ortaya çıktı! O ülke de..
  13. Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması:..
  14. Bir günde tepetaklak… Tarihin en sert..
  15. Kutuplaşma kurultayı… Milletten..
  16. ‘İslamofobi’ ile ortak mücadele
  17. Sosyal medyada terörün ekmeğine yağ..
  18. Mahmut Uslu'dan Mustafa Cengiz'e çok..
  19. Trabzonsporlu taraftarlar yönetimi..
  20. Yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü..
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
Afrin planı deşifre oldu!
Afrin planı deşifre oldu!
Arap dünyası bu video ile çalkalanıyor! ‘İşte Erdoğan farkı’
Arap dünyası bu video ile çalkalanıyor! ‘İşte Erdoğan farkı’
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı
Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı
Yargıtay karar verdi! Düğünde takılan takılar...
Yargıtay karar verdi! Düğünde takılan takılar...