Şok gerçek ortaya çıktı! Kurbanlıklar, kesilirken acı çekmiyor

Şanlıurfa Haran Üniversitesinde Veterinerlik Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, Prof. Dr. Faruk Süzergöz ve Araştırma Görevlisi Pelin Polat, kurbanlık hayvanların helal kesim ile kesildiğinde acı çekip çekmediğini araştırdı.



Araştırmada kesim öncesi, kesim esnası ve sonrasında beta endorfin hormonu analiz edildi. Aksoy, “Ekibimle birlikte bilimsel bir çalışma yaptık. Kesim sırasında vücut tarafından üretilen bir hormon olan beta endorfinin 4 misline kadar arttığını tespit ettik. Bu hormon ağrı kesici ve rahatlatıcıdır. Morfinden 30 kat daha fazla etkilidir. Hayvanların bu hormon vasıtasıyla sakinleştiğini, rahatladığını belirledik. Helal kesim uygulanan hayvanlarda kesinlikle ağrı olmadığını tespit ettik” dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin kesim yaparken tabanca ve şok yöntemi kullandıklarını belirten Aksoy, bunun da hem hayvanın daha fazla acı çekmesine hem de deli dana etkenlerinin vücuda yayılmasına yol açtığını söyledi.