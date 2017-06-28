Şok gerçek! ‘Başçalan’ hesabının adresi bakın neresi çıktı…

Selvi'nin yazısının ilgil bölümü şöyle:

"Şimdi size 17-25 Aralık sürecinde çok aktif olarak kullanılan ‘basçalan' hesabıyla ilgili bir tespiti aktaracağım. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan aleyhinde yayın yapan ‘bascalan' hesabı nerede oluşturulmuş? Adres, devletin içi. Hem de devletin en mahrem kurumlarından birinde, o zaman Türkiye Cumhuriyeti başbakanı olan Erdoğan hakkında hesap oluşturulmuş. Sadece oluşturulmamış, aktif olarak kullanılmış.

Aklınıza hemen MİT gelmesin. IP adresini de vereceğim. Daha doğrusu hesabın adresini veren ben değilim. Turkcell Superonline tarafından 17.04.2014 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderilen, ‘IP Adresi Kullanıcı Tespiti Hakkındaki' yazıda, ‘bascalan' hesabının açıldığı ve aktif olarak yönetildiği adresi olarak, ‘Emniyet Genel Müdürlüğü' gösteriliyor."