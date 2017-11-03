Şok fotoğraf ortaya çıktı, Tezcan emri ondan mı aldı?

Attığı iftira ve yalanlarla algı operasyonları yapan CHP Sözcüsü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tezcan'ın, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a destek çıkmak için gittiği Tekirdağ'da yaptığı skandal açıklamanın yankıları sürerken, her fırsatta kin ve nefret kusan Tezcan ile ilgili ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı.

Özür dilemek yerine Cumhurbaşkanı'na "diktatör" demeye devam eden Tezcan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç gün önce yurt dışına kaçan Nazilli ve Aydın'ın FETÖ kasası olan ve paraları Gana ve Kaynak Holding'e aktardığı tespit edilen Saim Topaloğlu ile aynı karede yer aldığı bir fotoğrafa ulaşıldı. Her seferinde AK partilileri FETÖ'cülükle suçlayan Aydın CHP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın FETÖ'nün Aydın ve Nazilli Para kasası olan Saim Topuzoğlu ile aynı fotoğraf karesinde yer alması dikkat çekti.

15 TEMMUZ'DAN SONRA KAÇTI

Nazilli'de FETÖ soruşturmaları kapsamında işadamlarına yönelik hazırlanan iddianamede örgütün dua listesiyle topladığı himmetlerin Gana'daki bir okulun yöneticisine aktarılmasıyla ilgili yapılan operasyonda ortaya çıkan isim Tezcan'la samimi bir şekilde dost meclisinde yemek yiyen firari sanık Saim Topuloğlu çıktı. Topaloğlu, 15 Temmuz sonrası yurtdışına kaçmıştı.

Kaynak: Yeni Asır