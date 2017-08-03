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Şok! Eski bakanın kızı beş yıldızlı otelin 19. Katından atladı

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu’nun kızı beş yıldızlı bir otelin 19.katından atlayarak intihar etti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:23
Şok! Eski bakanın kızı beş yıldızlı otelin 19. Katından atladı

Türkiye’nin eski Sanayi ve Ticaret Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu’nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu kaldığı beş yıldızlı otelde intihar etti.

Olay, Beşiktaş Etilerde bulunan lüks bir otelde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, eski Ticaret ve Sanayi Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu’nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu (51) dün Etilerde bulunan beş yıldızlı bir otelde rezervasyon yaptırdı. Akşam saatlerinde otele gelen Çilingiroğlu bir süre otelde kaldıktan sonra sabaha karşı kaldığı otelin 19'uncu katındaki odasından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini boşluğa bıraktı. Otelin bahçesine düşen Çilingiroğlu’nu gören otel yetkilileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ümit Makbule Çilingiroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar eden Çilingiroğlu’nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, herhangi bir psikolojik sorununun olmadığı öğrenilen Çilingiroğlu’nun intihar nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 14:23
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