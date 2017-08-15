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Şok edici ayrıntı! Türkler 5 dakikayla kurtulmuş

Burkina Faso'nun başkentindeki bir Türk restoranına düzenlenen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 5 dakika önce THY ekibinin restorandan ayrıldığı ortaya çıktı.

15 Ağustos 2017 Salı 15:56
Şok edici ayrıntı! Türkler 5 dakikayla kurtulmuş

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da Aziz İstanbul isimli Türk restorana düzenlenen saldırıda ayağından yaralanan Türk Hava Yolları'nın Burkina Faso İstasyon Şefi Mehmet Mustafa Çelik Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları'nın TK538 sefer sayılı tarifeli uçağı ile saat 14:30'da Ouagadougou'dan İstanbul'a getirilen Çelik'i Atatürk Havaliman'nda uçak altında THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da karşıladı.

TEDAVİSİ İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

Bacağına bir kurşun isabet edip iki kurşunun da sıyırdığı Çelik'in tedavisi İstanbul'da devam edecek.

TÜRK HAVA YOLLARI EKİBİ 5 DAKİKA İLE KURTULMUŞ

Öte yandan THY ekibinin kanlı saldırıdan dakikalarla kurtulduğu ortaya çıktı. Aziz İstanbul isimli restoranda yemek yiyen THY ekibinin saldırıdan 5 dakika önce restorandan ayrıldıkları ve bu sayede saldırıdan kurtuldukları öğrenildi.

TÜRK RESTORANINA SALDIRININ BİLANÇOSU

Türk restorana ağır silahlarla ateş edilmesi sonucu biri Türk olmak üzere 20 kişi yaşamını yitirmiş 8 kişi de yaralanmıştı

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 15:56
  1. burkina faso
  2. türk hava yolları
  3. THY
  4. Ouagadougou
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