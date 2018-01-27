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Şok eden iddia: NATO Rusya'yı vurursa...

ABD merkezli askeri dergi The National Interest, NATO'nun Rusya'yı vurması halinde nükleer savaşın başlayabileceğini bildirdi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:44
Şok eden iddia: NATO Rusya'yı vurursa...

2000 yılında Rusya tarihinde çok önemli bir değişiklik yaşandı. Bu değişiklik ise Rusya'nın yeni askeri doktrin geliştirmesi. En önemli madde ise 'devletin varlığına tehdit oluşturan durumlarda' nükleer silah kullanımının önünün açılması oldu.

SOVYET DÖNEMİNDEKİ NÜKLEER ANLAYIŞ DEĞİŞTİ

Sovyetler döneminde, sadece karşı taraf nükleer silah kullanırsa kendilerini de nükleer silah kullanabilecekti. Ancak 2000 yılında yeni askeri doktrin ile bu anlayış değişti.

Artık yeni doktrinde, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yenilgiye uğraması veya yenilgiye uğraması tehdidi durumunda da Moskova'nın nükleer silah kullanabileceğine dikkat çekildi.

"EĞER NATO SALDIRIR VE SAVAŞTA ÜSTÜN TARAF OLURSA NÜKLEER SAVAŞ DA BAŞLAR"

Son dönemde Rusya - ABD ve Rusya - NATO arasındaki gerilimlerin artması da olası senaryoların yazılmasına neden oldu.

The National Interest dergisinde belirtilen haberde de, NATO'nun Moskova'ya saldırması dahilinde eğer bir de savaşta üstün olan tarafın NATO olması durumunda, Rusya'nın nükleer silah kullanacağını belirtti.

Çünkü Rusya'nın yeni askeri doktrininde, 'devletin varlığına tehdit oluşturan durumlarda' maddesi olması belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:44
  1. NATO
  2. Rusya
  3. The National Interest
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 10 dk önce
    NATO RUSYA Yİ NEDEN VURACAKABDYE BOYUN EGERİ MI GEREKLİBOYUN EĞMEK KÖLELİKBİZ ÇOK YAPTIK OSMANLI'DAN SONRA BÖYLE GEÇTİ RUSYA OLMAYABİLİR İRAN OLMAYABİLİR BUNLAR ŞU Kİ KIZIM SANA SÖYLERİM GELİNİM SEN ANLA
  • Yunus16Yunus1643 dk önce
    NATO RUSYAYI HİÇ BİRZAMAN VURAMAZ. BİRGÜN GELİR RUSYA VE ÇİN ABD Yİ VURABİLİR.
  • hamidohamido44 dk önce
    Yaşlı ab de savaşacak asker yok. ithal asker hariç .Abd de rusya ile savasamaz .
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