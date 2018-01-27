Şok eden iddia: NATO Rusya'yı vurursa...

2000 yılında Rusya tarihinde çok önemli bir değişiklik yaşandı. Bu değişiklik ise Rusya'nın yeni askeri doktrin geliştirmesi. En önemli madde ise 'devletin varlığına tehdit oluşturan durumlarda' nükleer silah kullanımının önünün açılması oldu.

SOVYET DÖNEMİNDEKİ NÜKLEER ANLAYIŞ DEĞİŞTİ

Sovyetler döneminde, sadece karşı taraf nükleer silah kullanırsa kendilerini de nükleer silah kullanabilecekti. Ancak 2000 yılında yeni askeri doktrin ile bu anlayış değişti.

Artık yeni doktrinde, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yenilgiye uğraması veya yenilgiye uğraması tehdidi durumunda da Moskova'nın nükleer silah kullanabileceğine dikkat çekildi.

"EĞER NATO SALDIRIR VE SAVAŞTA ÜSTÜN TARAF OLURSA NÜKLEER SAVAŞ DA BAŞLAR"

Son dönemde Rusya - ABD ve Rusya - NATO arasındaki gerilimlerin artması da olası senaryoların yazılmasına neden oldu.

The National Interest dergisinde belirtilen haberde de, NATO'nun Moskova'ya saldırması dahilinde eğer bir de savaşta üstün olan tarafın NATO olması durumunda, Rusya'nın nükleer silah kullanacağını belirtti.

Çünkü Rusya'nın yeni askeri doktrininde, 'devletin varlığına tehdit oluşturan durumlarda' maddesi olması belirtildi.