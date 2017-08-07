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Şok eden olay! Telefonunu şarj etmek isterken...

İzmir'de yaşayan 40 yaşındaki Akın Yumrutürk tarlada cep telefonunu şarj etmek isterken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:59
Şok eden olay! Telefonunu şarj etmek isterken...

İzmir Bergama'da, Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'nde satın alma memuru olarak görev yapan, aynı zamanda çiftçilikle de uğraşan Akın Yumrutürk, geçen cumartesi günü Atatürk Mahallesi, Bağlar Mevkisi'ndeki ayçiçeği tarlasını sulamaya gitti. 3 çocuk babası Yumrutürk, akşam eve dönmedi.

YERDE YATARKEN BULDULAR

Merak edip tarlaya giden yakınları, Yumrutürk'ü trafonun yanında yerde hareketsiz yatarken bulup, otomobille Bergama Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrolde, Yumrutürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

PRİZDEKİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Jandarma ve savcının yaptığı incelemede, Yumrutürk'ün su pompasını çalıştıran trafodaki prizde cep telefonunu şarj etmek isterken elektrik akımına kapılıp, yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:59
  1. İzmir
  2. Bergama
  3. Bergama Devlet Hastanesi
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