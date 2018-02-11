Şok eden görüntü! Emzikli çocuk direksiyon başında

Seyir halindeki aracı kucağındaki küçük çocuğun kontrolüne bırakan adamın yaptığı bu kadarına pes dedirtirken o anlar kameralara yansıdı.

Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde bir kişinin lüks arabasının direksiyonunu ağzında emzik bulunan küçük bir çocuğa bırakması görenleri şok etti. Arabayı iddiaya göre küçük çocuğun kontrolüne bırakan adam büyük tepki toplarken o anlar kameralara yansıdı. Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını hiçe sayan sürücünün o anlarda önüne bile bakmıyor olması bu kadarına da pes dedirtti. Direksiyonda çocuğu gören vatandaşlar şok olurken görüntülerle direksiyonu tutmaya çalışan çocuğun ne kadar küçük olduğu da gözler önüne serildi.